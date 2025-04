"Książulo" spróbował burgera Messiego

"Książulo" się nie hamował

Wydaje się jednak, że "Książulo" nie wróci już więcej do Hard Rock Cafe na burgera. To, czego spróbował na miejscu, nie było z pewnością szczytem jego marzeń. "To nie jest w ogóle pikantne. Dziwne i bardzo, bardzo tłuste" - zaczął. Dodał też, że dodanie kiełbasy chorizo sprawiło, że burger był aż zbyt mięsny. Dodał, że choć czuć, że mięso jest grillowane i ma dymną nutę, to z pewnością nie zapłaciłby za niego 65 zł, być może nawet 35 zł, bo w Warszawie, według niego, znalazłby coś smacznego w lepszej cenie. "Jestem na maksa zawiedziony. Biednie to wygląda, biednie smakuje, a kosztuje jak pyszny burger" - podsumował.