Tomasz Hajto opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym wypowiedział się w dość mocnych słowach na temat działalności Szymona Nyczke, lepiej znanego jako Książulo, a także jego ostatniej recenzji Hotelu Gołębiewski. Były reprezentant Polski w piłce nożnej nie szczędził gorzkich słów pod adresem youtubera.

"Przyszła mi taka refleksja dzisiaj. Jakiś nobody, Książulo, fachowiec, znawca, po studiach w szkole kulinarnej, wygrał też "Hell's Kitchen", zwiedził cały świat. Pojechał do Hotelu Gołębiewski w Pobierowie, w którym stwierdził, że skrytykuje wszystko jako ten największy znawca hoteli, jedzenia. (...) To ja ci powiem nobody, Książulo, jedną rzecz. Ja dożywotnio bym ci zrobił zakaz do tego hotelu. Za to, że tam wchodzisz, pokazujesz zdjęcia, dzięki temu zarabiasz" - mówił 53-latek za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Choć wpis Hajty szybko zniknął z sieci, nie umknął on uwadze Książula, który postanowił odnieść się do słów byłego piłkarza, a obecnie komentatora. Youtuber nie gryzł się w język. "Przez ten film dopiero wczoraj dowiedziałem się, kim jest ten człowiek. Zwykłym pomawiaczem szukającym atencji, chrząstką w kebabie" - napisał na Insta Stories.

Książulo skomentował filmik nagrany przez Tomasza Hajtę Instagram/ksiazulo materiał zewnętrzny

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Książulo wściekły po wizycie w Hotelu Gołębiewski. Otrzymał zwrot kosztów za pobyt

Wszystko zaczęło się od relacji z pobytu w Hotelu Gołębiewski w Pobierowie, którą Książulo opublikował pod koniec czerwca. Youtuber na nagraniu nie szczędził krytycznych komentarzy pod adresem właścicieli hotelu głównie ze względu na problemy z klimatyzacją i wysoką temperaturę w apartamencie, za który zapłacił około 5 tys. złotych za dobę.

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Przedstawiciele Hotelu Gołębiewski nie mieli zamiaru milczeć i wkrótce potem przeprosili youtubera za zaistniałą sytuację. Później w wywiadzie dla Plejady ogłosili także, że Książulo otrzymał zwrot kosztów za swój pobyt.

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Tomasz Hajto Bartek Syta East News

Tomasz Hajto Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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