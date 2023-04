Co na to wszystko sam zainteresowany? Wydał dyplomatyczny, zwięzły komunikat . "Życzę wszystkiego najlepszego reprezentacjom Walii i Anglii" - napisał w mediach społecznościowych Tekst opublikował wówczas i po angielsku i po walijsku.

Gdy szukałem klubu, który by mi zaimponował, moi koledzy wybierali Chelsea albo Manchester United. A ja nie chciałem kibicować tym, którzy wygrywają wszystko po kolei. Szukałem jakiegoś emocjonalnego rollercoastera. Przyznaję, że był to zły pomysł. Wybrałem Aston Villę, klub ze wspaniałą historią

Teraz okazuje się, że temat Aston Villa połączył go z brytyjską aktorką i osobowością telewizyjną, Alison Hammond . O co chodzi?

Alison Hammond zdradza szczegóły swojej rozmowy z księciem Williamem. Połączyła ich... Aston Villa

" Książę William na 'nową przyjaciółkę', po tym jak Alison Hammond przyznała się do kibicowania Aston Villa " - opisuje "Birmingham Mail". Okazuje się, że tych dwoje miało okazję na dłuższą rozmowę podczas ostatnich odwiedzin następcy brytyjskiego tronu i jego żony Kate w barze "The Rectory". " William i Kate Middleton spędzili trochę czasu na rozmowie z urodzoną w Birmingham prezenterką telewizyjną Alison po tym, jak przyjechali do miasta, aby porozmawiać z właścicielami lokalnych firm i pracownikami sektora kreatywnego, zanim udali się do prywatnych miejsc w barze" - czytamy.

Hammond opowiedziała o szczegółach spotkania w programie "This Morning" w ITV. "Kate zajmowała jedną stronę pomieszczenia, a William drugą. Gdy chcieliśmy porozmawiać z Kate, ona natychmiast podeszła i od razu skierowała się do mnie" - opowiadała. I dodawała:

Po krótkiej rozmowie książęca para miała zejść na dół, do sali z rzutkami. Wtedy Alison mogła zamienić kilka słów z Williamem. "Ludzie z Pałacu Kensington poprosili mnie, żebym poprowadziła Williama na dół, do rzutek. Więc sprowadziłam go tam, trzymając go za rękę. W zasadzie po drodze przypomniałem sobie, że to przecież Wasza Królewska Wysokość i ukłoniłam się niezręcznie na schodach, trzymając go za rękę!" - wyjawiła podekscytowana.