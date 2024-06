Książę William znienacka po meczu wbiegł do szatni reprezentacji Anglii. Co za sceny

Książę William był na meczu Anglia-Dania

Podczas gdy Kate obecnie poddaje się leczeniu i dużo odpoczywa, jej mąż nie próżnuje i sumiennie wypełnia książęce obowiązki. Dużo więc podróżuje i spotyka się z różnymi ludźmi. Znalazł jednak czas, by obejrzeć z trybun odbywający się w czwartek we Frankfurcie mecz reprezentacji Anglii z Danią. Niestety, obecność royalsa nie pomogła jego rodakom w zwycięstwie. Wprawdzie strzelili jedną bramkę, jednak Danii także udało się wbić gola i wynik zakończył się remisem .

Choć wcześniej Anglicy wygrali z Serbią i mimo remisu z Danią wciąż pozostają na szczycie tabeli w grupie C , to jednak nastroje po remisie nie były najlepsze wśród kibiców i na reprezentację spadła fala krytyki.

Jak się okazuje, tuż po meczu książę William przeczuwając co się święci, postanowił podnieść morale swoich rodaków i poprosił o możliwość porozmawiania z nimi w szatni . O sprawie donosi teraz "Daily Mail".

Książę William w szatni reprezentacji Anglii po meczu z Danią

Angielscy kibice sporo sobie obiecują po odbywających się właśnie mistrzostwach Europy i najchętniej widzieliby swoją drużynę w finale. Póki co trwa jednak faza grupowa i choć Anglicy wydają się pewniakami do wyjścia z niej z pierwszego miejsca, to remis z Danią i słaba jak na ich możliwości gra nieco ostudziły zapały. Na drużynę spadła fala krytyki.