Książę William dał się poznać jako wielki fan piłki nożnej. Przysporzyło mu to zresztą pewnych problemów. Tuż przed mundialem w Katarze odwiedził zawodników reprezentacji Anglii i osobiście wręczył im meczowe koszulki. Wygłosił też krótkie przemówienie. "Cały kraj jest z wami, wszyscy wami kibicujemy. Wszystkiego dobrego" - mówił. To nie spodobało się Walijczykom z Michaelem Sheenem na czele . "[William] może oczywiście wspierać kogo chce, a jego wizyta jako prezydenta FA [Angielski Związek Piłkarski] jest zrozumiała. Ale czy nie widzi, że tu tytuł księcia Walii jednocześnie jest całkowicie nie na miejscu? Ani krzty zakłopotania z jego strony? Lub wrażliwości na problem w tym przypadku?" - zauważał aktor we wpisie w mediach społecznościowych.

Chris Kamara odznaczony przez księcia Williama. Były piłkarz opowiada, co usłyszał od następcy brytyjskiego tronu

Chris Kamara został odznaczony za zasługi dla piłki nożnej, działalność charytatywną oraz walkę z rasizmem. Po wszystkim nie krył ekscytacji ze swojego pierwszego spotkania z Williamem. "Nie do wiary" - podsumowywał to, co wydarzyło się na zamku Windsor. "To była niesamowita okazja, by móc zabrać moją żonę oraz moich synów, Bena i Jacka, do zamku. Mogli zobaczyć moją inwestyturę. Dostałem od księcia list gratulacyjny, podziękowałem mu, a on odpowiedział, że to zasłużone i wyczekane. Rozmawialiśmy o futbolu przez dobre pięć minut. Nie mogło być lepiej" - podzielił się wrażeniami były sportowiec cytowany przez Sky Sports.