Książę William z rodziną znów na językach. Takich obrazków nie możemy oglądać często
Przez ostatnie kilkanaście dni blisko 3 tys. sportowców brało udział w 23. edycji Igrzysk Wspólnoty Narodów. Podczas finałowego weekendu na trybunach nie zabrakło przedstawicieli brytyjskiej rodziny królewskiej, którzy bacznie śledzili walkę o ostatnie medale w Glasgow. Książę William i księżna Kate jeszcze przed przyjazdem do stolicy Szkocji podjęli bardzo ważną decyzję dotyczącą swojego potomstwa.
Brytyjska rodzina królewska w sobotę 1 sierpnia pojawiła się na dziewiątym dniu 23. Igrzysk Wspólnoty Narodów w Glasgow. Książę William w towarzystwie księżnej Kate oraz dzieci z trybun przyglądał się walce sportowców o medale. Dla "royalsów" było to jednak coś znacznie więcej niż kolejne wspólne wystąpienie - u boku rodziców i starszego rodzeństwa (trzynastoletniego księcia George'a i jedenastoletniej księżniczki Charlotte) pojawił się bowiem ośmioletni książę Louis, dla którego było to pierwsze uczestnictwo w tak dużym sportowym wydarzeniu. Młody książę, znany z żywiołowych reakcji podczas publicznych wystąpień u boku rodziny, po raz kolejny oczarował internautów swoimi charakterystycznymi minami.
Tegoroczna edycja igrzysk Wspólnoty Narodów rozpoczęła się 23 lipca i zakończy się 2 sierpnia. W zmaganiach w Glasgow udział wzięło blisko 3 tys. sportowców z 74 reprezentacji państw zrzeszonych we Wspólnocie Narodów, którzy walczyli o medale w 10 dyscyplinach - boksie, koszykówce 3x3, bowls, lekkoatletyce, gimnastyce artystycznej, netballu, judo, pływaniu, kolarstwie torowym i podnoszeniu ciężarów.
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Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej to wielcy fani sportu
Osoby, które śledzą poczynania członków brytyjskiej rodziny królewskiej doskonale wiedzą, że sport jest nieodłączną częścią ich życia. Królowa Elżbieta II za życia uwielbiała jazdę konną, książę Filip natomiast przygodę ze sportem zaczynał on hokeja i krykieta, a z czasem równie mocno pokonał także polo.
Królowa Elżbieta II i książę Filip miłością do sportu zarazili także swoje dzieci oraz wnuków. Król Karol III jest ogromnym fanem polo i krykieta, książę Harry chętnie śledzi poczynania amerykańskich drużyn koszykarskich, a książę William mocno interesuje się futbolem - jego ulubionym klubem jest Aston Villa. Fanką sportu jest także księżna Kate, która w 2016 roku zastąpiła królową Elżbietę II na stanowisku patronki All England Lawn Tennis and Croquet Club.
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