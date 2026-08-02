Brytyjska rodzina królewska w sobotę 1 sierpnia pojawiła się na dziewiątym dniu 23. Igrzysk Wspólnoty Narodów w Glasgow. Książę William w towarzystwie księżnej Kate oraz dzieci z trybun przyglądał się walce sportowców o medale. Dla "royalsów" było to jednak coś znacznie więcej niż kolejne wspólne wystąpienie - u boku rodziców i starszego rodzeństwa (trzynastoletniego księcia George'a i jedenastoletniej księżniczki Charlotte) pojawił się bowiem ośmioletni książę Louis, dla którego było to pierwsze uczestnictwo w tak dużym sportowym wydarzeniu. Młody książę, znany z żywiołowych reakcji podczas publicznych wystąpień u boku rodziny, po raz kolejny oczarował internautów swoimi charakterystycznymi minami.

Książę William, książę Louis, księżniczka Charlotte, książę George i księżna Kate Jeff J Mitchell Getty Images

Tegoroczna edycja igrzysk Wspólnoty Narodów rozpoczęła się 23 lipca i zakończy się 2 sierpnia. W zmaganiach w Glasgow udział wzięło blisko 3 tys. sportowców z 74 reprezentacji państw zrzeszonych we Wspólnocie Narodów, którzy walczyli o medale w 10 dyscyplinach - boksie, koszykówce 3x3, bowls, lekkoatletyce, gimnastyce artystycznej, netballu, judo, pływaniu, kolarstwie torowym i podnoszeniu ciężarów.

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Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej to wielcy fani sportu

Osoby, które śledzą poczynania członków brytyjskiej rodziny królewskiej doskonale wiedzą, że sport jest nieodłączną częścią ich życia. Królowa Elżbieta II za życia uwielbiała jazdę konną, książę Filip natomiast przygodę ze sportem zaczynał on hokeja i krykieta, a z czasem równie mocno pokonał także polo.

Królowa Elżbieta II i książę Filip miłością do sportu zarazili także swoje dzieci oraz wnuków. Król Karol III jest ogromnym fanem polo i krykieta, książę Harry chętnie śledzi poczynania amerykańskich drużyn koszykarskich, a książę William mocno interesuje się futbolem - jego ulubionym klubem jest Aston Villa. Fanką sportu jest także księżna Kate, która w 2016 roku zastąpiła królową Elżbietę II na stanowisku patronki All England Lawn Tennis and Croquet Club.

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Książę William i księżna Kate HENRY NICHOLS AFP

Księżna Kate Middleton i książę William Jordanian Royal Palace AFP

Księżna Kate i książę William Pool East News





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