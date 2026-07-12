Książę William w euforii po sukcesie Anglików na MŚ. Zwrócił się do rywali
Anglicy po pełnej emocji batalii z Norwegami wyszarpali awans do półfinału tegorocznych mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn. Radości z triumfu "Synów Albionu" w sobotnim meczu nie krył książę William, który za pośrednictwem mediów społecznościowych nadał krótki komunikat. Zwrócił się również do ekipy Stale Solbakkena.
Nie jest tajemnicą, że członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej to zapaleni fani sportu. Król Karol III - podobnie jak jego nieżyjący już ojciec - jest ogromnym fanem polo i krykieta. Książę Harry z zapartym tchem śledzi poczynania czołowych koszykarskich klubów. Książę William natomiast jest wielkim fanem futbolu, a jego ulubiony klub to Aston Villa, w której od kilku już lat występuje reprezentant Polski, Matty Cash.
Jako naczelny kibic piłkarski następca brytyjskiego tronu śledzi zmagania na mistrzostwach świata w USA, Meksyku i Kanadzie, w których udział biorą reprezentanci Anglii. W nocy z 11 na 12 lipca "Synowie Albionu" zapewnili sobie miejsce w półfinale mundialu, wygrywając z Norwegami po pełnej emocji dogrywce 2:1. Na listę strzelców dwukrotnie wpisał się Jude Bellingham, który obecnie na swoim koncie ma sześć bramek i zajmuje czwarte miejsce w klasyfikacji strzelców ex aequo z Harrym Kane'em.
Po kolejnej wygranej "Trzech Lwów" na mundialu książę William nie powstrzymał się od komentarza. Za pośrednictwem mediów społecznościowych zamieścił krótki komunikat, w którym pogratulował swoim rodakom awansu do półfinału czempionatu. Przy okazji zwrócił się także do rywali.
"Świetna robota, Anglio! Genialny występ w trudnych warunkach. To wyjątkowa drużyna. Wyrazy współczucia dla wspaniałej reprezentacji Norwegii. Czas na półfinał. Ani przez chwilę nie było wątpliwości" - przekazał.
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Anglia walczy o mistrzostwo świata. W półfinale zagra z Argentyną
Przed reprezentacją Anglii kilka dni wolnego od rywalizacji. Po raz kolejny na murawie "Synowie Albionu" zaprezentują się w środę 15 lipca o godzinie 21.00 czasu polskiego. W półfinale zmierzą się z obrońcami tytułu, Argentyńczykami. Zanim jednak poznamy triumfatora tego spotkania, czeka nas jeszcze pierwszy mecz półfinałowy, z którym dojdzie do starcia dwóch europejskich potęg - Hiszpanii oraz Francji. Spotkanie to odbędzie się we wtorek 14 lipca, a pierwszy gwizdek usłyszymy o godzinie 21.00 czasu polskiego.
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