Książę William w euforii po sukcesie Anglików na MŚ. Zwrócił się do rywali

Nie jest tajemnicą, że członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej to zapaleni fani sportu. Król Karol III - podobnie jak jego nieżyjący już ojciec - jest ogromnym fanem polo i krykieta. Książę Harry z zapartym tchem śledzi poczynania czołowych koszykarskich klubów. Książę William natomiast jest wielkim fanem futbolu, a jego ulubiony klub to Aston Villa, w której od kilku już lat występuje reprezentant Polski, Matty Cash.

Jako naczelny kibic piłkarski następca brytyjskiego tronu śledzi zmagania na mistrzostwach świata w USA, Meksyku i Kanadzie, w których udział biorą reprezentanci Anglii. W nocy z 11 na 12 lipca "Synowie Albionu" zapewnili sobie miejsce w półfinale mundialu, wygrywając z Norwegami po pełnej emocji dogrywce 2:1. Na listę strzelców dwukrotnie wpisał się Jude Bellingham, który obecnie na swoim koncie ma sześć bramek i zajmuje czwarte miejsce w klasyfikacji strzelców ex aequo z Harrym Kane'em.

Po kolejnej wygranej "Trzech Lwów" na mundialu książę William nie powstrzymał się od komentarza. Za pośrednictwem mediów społecznościowych zamieścił krótki komunikat, w którym pogratulował swoim rodakom awansu do półfinału czempionatu. Przy okazji zwrócił się także do rywali.

"Świetna robota, Anglio! Genialny występ w trudnych warunkach. To wyjątkowa drużyna. Wyrazy współczucia dla wspaniałej reprezentacji Norwegii. Czas na półfinał. Ani przez chwilę nie było wątpliwości" - przekazał.

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Anglia walczy o mistrzostwo świata. W półfinale zagra z Argentyną

Przed reprezentacją Anglii kilka dni wolnego od rywalizacji. Po raz kolejny na murawie "Synowie Albionu" zaprezentują się w środę 15 lipca o godzinie 21.00 czasu polskiego. W półfinale zmierzą się z obrońcami tytułu, Argentyńczykami. Zanim jednak poznamy triumfatora tego spotkania, czeka nas jeszcze pierwszy mecz półfinałowy, z którym dojdzie do starcia dwóch europejskich potęg - Hiszpanii oraz Francji. Spotkanie to odbędzie się we wtorek 14 lipca, a pierwszy gwizdek usłyszymy o godzinie 21.00 czasu polskiego.

Relację "na żywo" z wszystkich meczów mistrzostw świata w piłce nożnej śledzić będzie można na stronie Interii. Serdecznie zapraszamy.

Ten komunikat słyszeli tylko Polacy. Nagle pisk, konsternacja na mundialu

Książę William John Walton East News

Norwegia - Anglia Rebecca Blackwell East News

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