Książę William reaguje na wybór nowego trenera reprezentacji Anglii. Wyraził się jasno

Książę William jest fanem piłki nożnej

Książę William wielokrotnie był widywany na meczach reprezentacji Anglii w piłce nożnej. Zasiadł na trybunach m.in. podczas ostatniego Euro, a po jednym z meczów, jak donosiły wówczas media, udał się nawet do szatni, by pogratulować piłkarzom i zmotywować ich do dalszej walki o sukces. Wprawdzie Anglicy nie zdobyli trofeum, ale doszli do finału, co też jest sporym sukcesem.