Od pewnego czasu Brytyjczycy i nie tylko martwili się o księżną Kate , która dość niespodziewanie wycofała się z działalności publicznej. W styczniu Pałac Kensington ujawnił, że absencja spowodowana jest problemami zdrowotnymi i hospitalizacją. Żona następcy brytyjskiego tronu trafiła do szpitala i tam przeszła operację jamy brzusznej. Wyjaśniono, że po wszystkim pacjentka została wypisana do domu z zaleceniem rehabilitacji.

Kate do tej pory nie wróciła do obowiązków wobec Korony, co powodowało różne spekulacje i dociekania. W końcu odniosła się do nich sama zainteresowana. Za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikowała nagranie, w którym podzieliła się dramatyczną diagnozą. Ujawniła, że zmaga się z nowotworem. Choroba została wykryta przy okazji badań po operacji.