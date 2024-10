U księżnej Kate jest coraz lepiej. Małżonka księcia Walii coraz częściej pojawia się na oficjalnych uroczystościach, poinformowała też w oficjalnym komunikacie, że dochodzi do zdrowia. Dla następcy tronu i jego rodziny to prawdziwy kamień z serca. Nic dziwnego, że postanowił zaangażować się jeszcze mocniej w działalność charytatywną.

Książę William spotkał się z Davidem Beckhamem

Książę William odwiedził siedzibę Royal Air Force. Od wielu lat patronuje on London's Air Charity Ambulance, organizacji, która zajmuje się wysłaniem helikopterów ratunkowych do pacjentów na terenie Londynu i okolic. Ostatnio fundacja zbierała pieniądze na zakup nowych helikopterów do floty. Jak się okazało, pomóc w tym celu miała wielka gwiazda.