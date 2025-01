Książę William obserwował i nie mógł uwierzyć. Wielkie rozczarowanie

Książę William nie był zadowolony z tego, co widzi

Thomas van Straubenzee, wieloletni przyjaciel księcia Williama, postanowił pojechać z nim do Monako, by tam obejrzeć mecz Aston Villi. Panowie znają się jeszcze ze szkoły i bliski księcia jest również ojcem chrzestnym księżniczki Charlotty. Nic dziwnego, że postawili na wspólny wypad do księstwa położonego na południu Europy.