Książę William i jego syn "przyłapani". Puściły im emocje, nie hamowali się

Po pierwszym spotkaniu z PSG awans dla Aston Villi nie był w zasięgu ręki, ale piłkarze grający na co dzień w Birmingham chcieli udowodnić coś sobie i swoim kibicom. Udało im się to. Aston Villa zwyciężyła 3:2. W dwumeczu przegrała jednak 4:5 i ostatecznie nie przeszła dalej, ale w emocjonującym spotkaniu dała wiele radości swoim fanom.

Aston Villa wygrała z PSG, ale nie zagra w półfinale Ligi Mistrzów

Mecz zaczął się bardzo niepomyślnie dla zawodników z Brimingham. Już w 11. minucie gola dla paryżan strzelił Achraf Hakimi, a w 27. swój strzał dołożył Nuno Mendes. Wydawało się, że Aston Villa raczej nie ma zbyt wielkich szans na to, by odbudować się jeszcze w tym spotkaniu.

Strzał Youriego Tielemansa w 34. minucie meczu dał sygnał jego drużynie, że wciąż jest o co walczyć. Później dla wspieranego przez księcia Williama klubu sprawa wyglądała coraz lepiej - w 55. minucie gola strzelił John McGinn, a zaledwie dwie minuty później Ezri Konsa. Na tablicy wyników zrobiło się 3:2 dla brytyjskiego klubu. Żeby w ogóle myśleć o awansie, Aston Villa musiałaby dołożyć w tym spotkaniu jeszcze co najmniej jedną bramkę. To się jednak nie udało i choć zespół z Birmingham wygrał spotkanie, to nie mógł zbyt długo świętować. PSG czeka teraz na swojego rywala w półfinałach. O tym, kto nim będzie, rozstrzygną środowe spotkania w Lidze Mistrzów.