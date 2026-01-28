- Jestem bardzo zadowolony, ponieważ po raz pierwszy miałem własną puszkę WOŚP jako wolontariusz. Finał nastąpił na mszy świętej podczas ofiarowania, gdy zamiast z tacą przeszedłem razem z ministrantem z puszką. Taka sytuacja również miała miejsce po raz pierwszy - nie kryje zadowolenia proboszcz Roman Jagiełło, od 30 lat posługujący w wiosce Łęki Dukielskie (ok. 20 km od Krosna), w województwie podkarpackim.

Ks. Roman Jagiełło: Rekordowa kwota w puszce WOŚP, frekwencja razy dwa

Wcześniej, jak dodaje, do jego puszki zbierała w szkole dziewczynka z sąsiedztwa, a następnie osobiście pozyskał dobrowolne datki na Walnym Zgromadzeniu lokalnej OSP. Czy parafianie z zaskoczeniem przyjęli taką formę tacy, na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, której głównym dyrygentem jest jej założyciel Jerzy Owsiak?

- Nie, ponieważ już wcześniej mówiłem ludziom, że po raz pierwszy zmieni się formuła. Czyli zbierać nie będą harcerze do puszki dopiero po mszy świętej, tylko ja przejdę z nią bezpośrednio - wyjaśnił duchowny tej jednej z dwóch miejscowych parafii.

Zaskakująca była za to liczba osób w kościele, która znacznie różniła się od tej, jaką z reguły można spotkać podczas niedzielnego nabożeństwa. - Oooo tak... Frekwencja była dwa razy większa. Byli też ludzie z kościoła rzymskokatolickiego, do tego zaproszeni radni, sołtyska wsi, a przyjechało też wielu moich przyjaciół. Miałem nawet dwóch doktorów, jeden z Uniwersytetu Rzeszowskiego, drugi z Podkarpackiej Szkoły Wyższej w Jaśle. Było bardzo fajnie i szczodrze się dzielili, wpadały same banknoty, a nie bilony - uśmiecha się duchowny pochodzący z Gryfic w woj. zachodniopomorskim, a wychowany w Czeladzi na Śląsku.

Ksiądz ma powody do zadowolenia, bowiem po podliczeniu wszystkich datków, w jego puszcze znalazło się 5445,38 zł. "Kwota okazała się rekordowa" - nadmienia proboszcz, jednocześnie dziękując wszystkim darczyńcom. Dodaje, że zebrane środki pochodziły jeszcze z dwóch źródeł: sprzedawanych i specjalnie przygotowanych na tę okazję okolicznościowych przedmiotów z drewna, jak również z celowych wpłat na konto parafii.

- Co do przedmiotów, to byłem też bardzo pozytywnie zaskoczony, bo w ten sposób już po mszy świętej udało się dodatkowo zebrać przeszło 600 złotych. Z kolei ludzie z Polski wpłacali na konto parafii pieniądze na cel WOŚP. I zrobiłem tak, jak zapowiadałem, wyciągnąłem z konta tysiąc złotych, dorzucając całość do swojej puszki.

Jak na duchownego przystało, ksiądz nie koloryzował rzeczywistości, zapytany o to, czy w ciągu całego, niedzielnego dnia usłyszał jakąś wypowiedź, która szczególnie utkwiła mu w pamięci.

- Właściwie to nie. Parafianie popierają to, więc nikt nie wypowiadał się przeciw. Wspierają mnie od lat i nie ma problemu. W internecie czasami zarzucają, nawet niektórzy księża, że taca powinna iść na potrzeby parafii, jak to ksiądz może dawać tacę na WOŚP? Ale to jest niepoważny zarzut, bo parafianie to popierają. Po prostu nie dawaliby, tym bardziej do puszki, gdyby uważali, że to jest nietrafiona idea. A może nie dość, że by nie dawali, to jeszcze nie przyszliby do kościoła. Tymczasem tutaj sytuacja była dokładnie odwrotna - tłumaczy w rozmowie z Interią.

Pani Marta, żona księdza: Najważniejsze nie przeszkadzać czynić dobra

Ks. Roman Jagiełło zgodnie z tym, że duchowni kościoła polskokatolickiego mogą zawierać sakrament małżeństwa, ma żonę. Z panią Martą swój związek sformalizowali już dawno temu, bo w 1995 roku. Takie przywileje umożliwia brak celibatu. Mój rozmówca przy tej okazji nadaje pewien rys historyczny.

- Polski Narodowy Kościół Katolicki powstał w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie w 1897 roku. Na początku organizator kościoła, biskup Franciszek Hodur, nie wypowiadał się na temat celibatu i sam właściwie do końca był celibatariuszem. Natomiast bodaj w 1921 roku synod kościoła narodowego postanowił, że kto z duchownych chce się żenić, nie ma z tym żadnego problemu. W efekcie mamy dobrowolność, czyli można mieć żonę - opowiada.

Ksiądz przyznaje, że większość księży jego kościoła ma nie tylko żony, ale także dzieci. On i pani Marta nie mają pociechy, ale mimo wszystko jest zdania, że możliwość wstępowania w związek daje inną perspektywę. Innymi słowy duchowni z większym zrozumieniem mogą patrzeć na potrzeby i sytuację wiernych. Ksiądz potwierdza, że dokładnie coś takiego obserwuje.

- Wierni właśnie bardzo to podkreślają, mówiąc tak: "nasi księża są żonaci, mają rodziny, a więc też znają problemy rodziny". I tak powinno być. Bo ksiądz rzymski, żyjący w celibacie, nic lub niewiele wie, a tutaj samemu, mając życie rodzinne, doświadcza się wielu sytuacji. Dzięki temu rozumie się różne sprawy, choćby to, że trzeba pogodzić życie rodzinne z oddaniem kościołowi. Jedno drugiemu się nie sprzeciwia, a właściwie to dopełnia. Nieraz słyszę: "dobrze, że ksiądz jest żonaty, bo zawsze ma też oparcie w żonie i rodzinie".

Proboszcz i dziekan w jednej osobie wykonał też niestandardowy ruch. W momencie, gdy zwróciłem się z pytaniem, czy jego małżonka w pełni się z nim solidaryzuje, jeśli chodzi o podejście do WOŚP, błyskawicznie zareagował: "To ja może dam do telefonu żonę, niech ona osobiście wypowie się na ten temat". Dzięki temu, że pani Marta przebywała akurat obok, osobiście opowiedziała o swoim podejściu.

- Mam dokładnie takie samo stanowisko. Niezmienne od początku, jak tylko orkiestra zaczęła grać w naszym kraju. Jeszcze nie byłam w tej parafii, ksiądz nie był moim mężem, ale od pierwszego finału byłam za taką formą pomocy - powiedziała.

I rozumiejąc, że nie każdy jest ulepiony z tej samej gliny, dodała, że każda chwalebna akcja zasługuje, by na różne sposoby do niej dołączyć. Ewentualnie podjąć indywidualną inicjatywę.

- Każdy w inny sposób może pomagać. Ja też rozumiem, że jedni lubią to nagłaśniać, a inni robią coś takiego po cichu. Każdy ma do wyboru drogę, którą może obrać, by pomagać. Najważniejsze to nie przeszkadzać tym wszystkim osobom, które chcą czynić dobro - zaakcentowała pani Marta.

Przypomnijmy, osobiście bliski księdzu jest także sport. Od lat organizuje Rajdy Rowerowe "Oikoumene", bogato ilustrowane na stronie internetowej parafii. Odbyło się już dziewięć edycji. - Jest to wydarzenie w trzech płaszczyznach: religijnej, poetyckiej, a także właśnie sportowej. Jeździmy do miejsc kultu religijnego w obrębie 50 kilometrów - mówił ks. Jagiełło.

