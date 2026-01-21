Łęki Dukielskie to wieś w województwie podkarpackim, nieopodal Krosna, przynależąca do gminy Dukla. Jest dość duża, bo wraz z przysiółkami liczy około 1800 mieszkańców. Badacze historii i pasjonaci tej dziedziny dokładnie wiedzą, że okalające ją największe wzgórze Franków - jak przypomina Koło Miłośników Historii Łęk Dukielskich - nie od rzeczy jest nazywane "krwawym wzgórzem", bowiem to tutaj toczyły się ciężkie walki w 1944 roku.

W miejscowości znajdują się dwa kościoły parafialne: rzymskokatolicki pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz polskokatolicki pw. Dobrego Pasterza. I właśnie ten drugi zyskał ogólnokrajowy rozgłos - a wszystko za sprawą proboszcza oraz dziekana w jednej osobie - księdza Romana Jagiełły. Życie duchownego ułożyło się tak, że choć urodził się na przeciwległym krańcu Polski, przychodząc na świat w Gryficach, to tylko pierwsze trzy lata mieszkał w wiosce na terenie województwa zachodniopomorskim. Od 1955 roku wraz z rodzicami zamieszkał w Czeladzi na Śląsku, a w okresie studiów zdążył zakochać się w Krakowie. Z kolei od 30 lat posługę sprawuje u podnóża Beskidu Niskiego, w regionie tzw. Dołów Jasielsko-Sanockich, z widokiem na kilkusetmetrowe pasma górskie. Między innymi Cergowę, skąd pochodzi obecna czołowa siatkarska reprezentacji Polski Magdalena Jurczyk.

Ks. Roman Jagiełło już wiele lat temu obrał jasny kurs, związany z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, ale dopiero w momencie, gdy sprawą zainteresowały się media, o duchownym i jego aktywności zrobiło się bardzo głośno. Przy okazji minionego finału nagłówki czołowych portali w kraju wskazywały, że oto ksiądz z Podkarpacia całym sobą angażuje się w zbiórkę pieniędzy. Interia postanowiła sprawdzić, jaką postawę w tym roku, przed nadchodzącym 34. finałem, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę, przyjął proboszcz. Zapytany, czy cokolwiek w jego nastawieniu uległo zmianie, ochoczo przystąpił do rozmowy. I z entuzjazmem w głosie rozpoczął od stwierdzenia:

- W moim podejściu nic w drugą stronę się nie zmienia, a wręcz przeciwnie. Jeszcze bardziej rozwijam swoje zaangażowanie - podkreślił ks. Jagiełło. Przypomniał, że współpracuje ze sztabem harcerzy w Dukli, a ich ubiegłoroczna puszka była puszką ogólną.

- W tym roku mam już swoją własną puszkę, jako wolontariusz. Zmiana spowoduje to, że tak jak w zeszłym roku harcerze podczas mszy świętej u mnie w parafii zbierali datki, tak teraz ja będę zbierał osobiście do puszki WOŚP. Mówiąc krótko, podczas ofiarowania jako celebrujący mszę przejdę po kościele i zamiast na tacę, będę zbierał na ten szczytny cel - wyjawił proboszcz.

Dodał, że ze sztabem z Dukli nadal współpracuje, ale wsłuchał się w głos parafian, którzy zachęcili go, aby poszedł w kierunku własnej puszki. Niemniej harcerze także przyjadą do Łęk, zbierając datki przed drugim z kościołów po trzech mszach świętych.

Ksiądz Jagiełło oczywiście ma świadomość, że z roku na rok sytuacja nie ulega zmianie, tylko zbiórka na WOŚP nieustannie wywołuje przeróżne, czasami bardzo skrajne emocje. Jak przemówić do tych, którzy kontestują to przedsięwzięcie, a mogłoby ich skłonić do refleksji?

- Powołam się na wielki autorytet, którego mam trzy książki, czyli śp. księdza Jana Kaczkowskiego, który w Pucku prowadził hospicjum. Na temat WOŚP wypowiedział się bardzo pozytywnie, widząc w każdym wymagającym pomocy człowieku Jezusa, akcentując że trzeba pomagać. Jego autorytet wiele dla mnie znaczy - mówi nasz rozmówca.

Jednocześnie zwraca uwagę na wiadomości, których pełno jest w internecie, a dotyczą światopoglądu Jerzego Owsiaka m.in. na sprawę aborcji czy jednoznaczne niepotępienie eutanazji. I przeciwnicy wykorzystują je, jako oręż przeciwko orkiestrze. - Ludzie wyciągają, że ks. Kaczkowski nie popierał aborcji. No pewnie, że nie. Ja też nie popieram, uważam że jest grzechem, ale to jest zupełnie inna sprawa. Ja popierając WOŚP nie popieram aborcji, a Jurek Owsiak może mieć swój pogląd na ten temat. Te pieniądze nie finansują aborcji. Mamy kompletne pomieszanie pojęć - ubolewa ks. Jagiełło.

"WOŚP to czysta Ewangelia. Zbieramy na Jezusa w potrzebującym człowieku"

Nie ukrywa, iż niektórym nie mieści się w głowie, jak to ksiądz może popierać WOŚP. I przyznaje, że docierają do niego tego typu głosy - jak to określa - z ust "katolickich fanatyków". - I jeszcze niektórzy mi imputują, że pewnie ja też jestem za aborcją, a przecież takie łączenie rzeczy jest głupotą - zżyma się dziekan.

I nadaje zupełnie inną narrację tym, którzy uważają się za wierzących.

- Przecież WOŚP to jest czysta Ewangelia. Zbieramy na Jezusa, który jest w potrzebującym człowieku. W tym roku na "zdrowe brzuszki naszych dzieci", czyli diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych. Czy to nie jest chwalebne? I jaki to ma związek z tym, jakie kto ma poglądy? W szpitalach zawsze potrzebny jest dodatkowy sprzęt. To jest czysta Ewangelia, do której nie ma co dorabiać ideologii i mieszać, że Owsiak ma swoje poglądy. Każdy ma do nich prawo, ja także, jako ksiądz, mam swoje poglądy, łącznie z tymi politycznymi. Konstytucja każdemu z nas daje do tego prawo - mówi jeden z duchowych liderów lokalnej społeczności.

- Do obiektywnego czynienia dobra zawsze właściwą postawą powinno być dołączenie. Tym bardziej, że fundacja jest podmiotem prawnym, jest zobowiązana do rozliczeń i podlega kontrolom. Zatem stawiane zarzuty nie wytrzymują zderzenia z faktami - dodaje.

Ksiądz Jagiełło daje świadectwo, że jedna pomoc nigdy nie powinna wykluczać innej, nawet gdy ktoś próbuje stawiać ideologiczne tamy. I podkreśla, że wspiera nie tylko WOŚP, ale z tych samych pobudek także Caritas. Tak jest choćby co rok w Niedzielę Palmową, gdy zbiera środki na utrzymanie krośnieńskiego hospicjum. - Wówczas wolontariusze z mojej parafii także zbierają do puszki. Więc nie tylko orkiestra, ale także współpracuję z kościołem rzymskokatolickim. Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia! Powinniśmy być wszędzie tam, gdzie są szlachetne akcje, na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi - akcentuje.

Usłyszawszy, że jestem dziennikarzem sportowym, ksiądz nie omieszkał przywołać, że osobiście sport także jest mu bliski. Okazuje się, że od lat organizuje Rajdy Rowerowe "Oikoumene", bogato ilustrowane na stronie internetowej parafii. Odbyło się już dziewięć edycji. - Jest to wydarzenie w trzech płaszczyznach: religijnej, poetyckiej, a także właśnie sportowej. Jeździmy do miejsc kultu religijnego w obrębie 50 kilometrów - uśmiecha się ks. Jagiełło.

I dodał jeszcze jedno: - Pozdrawiam Kraków mój umiłowany. W końcu spędziłem tam sześć lat na studiach, z rozrzewnieniem wracam do tamtych czasów.

Artur Gac, Interia

Ksiądz Roman Jagiełło, proboszcz Parafii Polskokatolickiej pw. "Dobrego Pasterza" w Łękach Dukielskich Facebook/@Roman Jagiełło PUSTE

Proboszcz Roman Jagiełło (z prawej) Facebook/@Roman Jagiełło PUSTE

