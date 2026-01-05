Jednym z pierwszych miejsc, jakie Karol Nawrocki odwiedził tuż po objęciu prezydentury, był stadion Lechii Gdańsk. Taki wybór to absolutnie nie przypadek. Głowa państwa od lat kibicuje "Biało-Zielonym" i niejako utożsamia się z piłkarskimi fanami z Trójmiasta. Publiczność zasiadająca na trybunach podczas meczu z Motorem Lublin przywitała prezydenta z honorami - entuzjastycznymi okrzykami oraz specjalnym transparentem z wizerunkiem Nawrockiego i hasłem:

Byłeś, jesteś, będziesz zawsze kibicem Lechii

Temat kibicowskich powiązań Karola Nawrockiego właśnie powraca. A to za sprawą wywiadu, jakiego prezydencki kapelan ksiądz Jarosław Wąsowicz udzielił Danielowi Nawrockiemu. W rozmowie pada wiele interesujących zdań.

Oto co dzieje się w Pałacu Prezydenckim i Belwederze. Ksiądz Wąsowicz opowiada

Po objęciu urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki był zobowiązany do podjęcia wielu ważnych decyzji, w tym mianowania nowego kapelana. Wybór padł na księdza Jarosława Wąsowicza, salezjanina, wielkiego kibica Lechii Gdańsk, autora książki "Biało-zielona Solidarność. O fenomenie politycznym kibiców gdańskiej Lechii 1981-1989".

Dziś Wąsowicz, w rozmowie z najstarszym synem prezydenta, nie ma wątpliwości, że to właśnie wsparcie piłkarskich fanów pomogło Nawrockiemu w drodze po prezydenturę. "Tata by miał ciężko, żeby wygrać wybory bez zaplecza zwykłych ludzi, którzy modlili się, którzy na stadionach wywieszali transparenty 'Byle nie Trzaskowski'. Warto to sobie dzisiaj przypominać. Że możemy się kłócić, bo można mieć różne poglądy, ale trzeba mieć taki świat wartości, który jest bezdyskusyjny. Od kibiców też można się nauczyć, że są takie wartości, które nas wszystkich jednoczą, mimo animozji i klubów, którym kibicujemy, partii, w które się angażujemy" - wyjaśnia Danielowi Nawrockiemu.

Jest jedna Polska, jesteśmy Polakami, musimy dbać o naszą ojczyznę, żeby była niepodległym, wolnym i zamożnym krajem. I to powinno być ważne dla każdego

Jego zdaniem, gdyby Karol Nawrocki przegrał wybory prezydenckie, Polska znalazłaby się w słabszym położeniu. "To była walka o wszystko. Jakbyśmy te wybory przegrali, to byśmy Polskę stracili. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Pan Bóg nas ocalił. Właśnie dlatego, że polscy patrioci, ci, którym zależy na ojczyźnie, potrafili się zjednoczyć. Oraz, że mieliśmy takiego, a nie innego kandydata" - mówi ksiądz Wąsowicz.

Dodaje, że podczas kampanii rykoszetem dostali i bliscy Nawrockiego, i ludzie z dalszych kręgów jego znajomych i wręcz obcy mu ludzie. "Dużo oberwali kibice, ale akurat to są twardzi ludzie i oni, jak już poszli w bój, poszli, licząc się z konsekwencjami" - tłumaczy.

Kapelan potwierdza również doniesienia mówiące o głębokiej wierze prezydenta RP. Ze wspólnotą Kościoła mocno związany jest jednak nie tylko Karol Nawrocki, ale także jego żona oraz dzieci. Uczestniczą w mszach świętych organizowanych na terenie Pałacu Prezydenckiego i w Belwederze.

"Staramy się tworzyć wspólnotę także modlitwy. Może to niektórych dziwić, ale tutaj codziennie odprawia się Eucharystia. Przychodzą na nią pracownicy. (...) Przychodzą panowie ministrowie, jak pan prezydent jest, to też się pojawia na modlitwie, mama twoja, twoja siostra, twój brat, który został prezesem ministrantów w Belwederze. Życie duchowe kwitnie" - zapewnia, zwracając się do Daniela Nawrockiego.

