Michał Woźnicki we wrześniu 2022 r. został eksmitowany z zajmowanego przez niego lokalu w należącym do Towarzystwa Salezjańskiego domu zakonnym w Poznaniu. W pomieszczeniach ksiądz zorganizował nielegalną, prywatną kaplicę, w której przechowywał Najświętszy Sakrament. Z ambony często wygłasza obraźliwe wypowiedzi , a celami jego ataków były zarówno konkretne grupy społeczne lub wyznaniowe (np. Żydzi), jak i pojedyncze osoby, takie jak Ewa Swoboda, Robert Lewandowski czy Thomas Thurnbichler.

Woźnicki mimo kolejnych sankcji kontynuuje swoją działalność . 25 września 2023 roku został nieodwołalną decyzją papieża Franciszka wydalony ze stanu duchownego , co oznacza, że nie jest on już duchownym Kościoła Katolickiego. 24 listopada 2023 roku Pocztą Polską doręczono mu Dekret Dykasterii Nauki Wiary, którego również nie respektuje. W związku z tym specjalny komunikat wydał ks. Jerzy Babiak SDB, który jest rzecznikiem prasowym Inspektorii Wrocławskiej.

Michał Woźnicki zaatakował Swobodę, teraz został wydalony ze stanu duchownego