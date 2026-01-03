Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ksiądz grzmi ws. Tuska. To jego wybrał Nawrocki. "Największa obraza"

Tomasz Brożek

Ksiądz Jarosław Wąsowicz to duchowny, którego Karol Nawrocki wybrał na swojego kapelana. W rozmowie z synem prezydenta RP Danielem Nawrockim salezjanin ostro skrytykował Kancelarię Premiera Donalda Tuska za wpis zamieszczony w sieci przy okazji październikowego meczu reprezentacji Polski z Litwą w Kownie. "Największa obraza" - tak skwitował słowa, w których wspomniano o dzieciach zaproszonych do obejrzenia tamtego spotkania.

Dwie osoby przedstawione osobno, jedna to duchowny w czarnym stroju z koloratką, druga osoba to mężczyzna w garniturze siedzący przy biurku, oparty o dłoń z poważnym wyrazem twarzy, z flagą Polski w tle.
Na zdjęciu ksiądz Jarosław Wąsowicz i premier Donald TuskWojtek Laski/East News / ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News

Wyjazdowym meczem eliminacji do mistrzostw świata z Litwą prowadzona przez trenera Jana Urbana reprezentacja Polski udanie zwieńczyła ubiegłoroczne, październikowe zgrupowanie, wywożąc z Kowna trzy punkty po pewnym zwycięstwie 2:0. Bramki dla naszej kadry na Stadionie Dariusa i Girenasa zdobyli Sebastian Szymański oraz kapitan Robert Lewandowski.

"Biało-Czerwoni" wygrali wówczas na oczach premiera Donalda Tuska, który oglądał to spotkanie z wysokości trybuny honorowej u boku swojej litewskiej odpowiedniczki - premier Ingi Ruginiene.

    Nie było to zapewne dla niego miłe doświadczenie, bo z sektora polskich fanów poleciały pod jego adresem wulgarne okrzyki, a dodatkowo kibice wywiesili także wówczas pamiętny transparent, bezpośrednio uderzający w szefa naszego rządu.

    Kapelan Karola Nawrockiego skrytykował Kancelarię Premiera Donalda Tuska

    Jeszcze przed spotkaniem w Kownie Kancelaria Premiera nadała natomiast komunikat, w którym poinformowała o specjalnej akcji zorganizowanej przy okazji wizyty Donalda Tuska na Litwie.

    Premier Donald Tusk zaprosił polonijne dzieci z Wilna do wspólnego kibicowania Biało-Czerwonym
    przekazano, publikując zdjęcia premiera RP

    Do tego wpisu odniósł się teraz wybrany w sierpniu na stanowisko kapelana prezydenta Karola Nawrockiego ksiądz Jarosław Wąsowicz, który nie przebierał w słowach. A zrobił to, nawiązując do dzieci uczestniczących w salezjańskich koloniach dla polskich dzieci z Ukrainy, Litwy, Białorusi i innych krajów z byłego bloku ZSRR.

    Dla nich największą obrazą jest powiedzenie, że są Polonią. Tak jak zrobił to premier podczas ostatniego meczu. Kancelaria Premiera napisała, że Donald Tusk zaprosił dzieci polonijne z Wilna. To tak, jakby ktoś ich uderzył w twarz
    powiedział w rozmowie z Danielem Nawrockim przeprowadzonej w ramach cyklu "Nawrocki w Polsce"

    I wypowiadając się o najmłodszych, którzy mieli okazję połączyć się we wspólnym pielęgnowaniu polskiej kultury podczas wspólnych zjazdów, dodał: - Nie możemy ich nazywać Polonią. To są Polacy, którzy zostali na polskich ziemiach i pilnują naszych narodowych tradycji, języka. Są temu wierni. Chociaż mają zawsze pod górkę.

    Nawrocki w ''Gościu Wydarzeń'' o sytuacji na granicy z Niemcami: Zwołam Radę Gabinetową po zaprzysiężeniuPolsat NewsPolsat News
    Mężczyzna w garniturze z przypiętą flagą Polski na klapie stoi w oficjalnym otoczeniu, a na wstawionym okrągłym zdjęciu ten sam mężczyzna przemawia do mikrofonu.
    Prezydent RP Karol NawrockiMarysia Zawada/REPORTER / LUKASZ SZELAG/REPORTERReporter
    Mężczyzna w średnim wieku ubrany w granatowy garnitur i niebieski krawat, stoi na tle czerwonych schodów, na klapie marynarki przypięte serduszko WOŚP.
    Premier Polski Donald TuskJAKUB PORZYCKI / ANADOLUAFP

