Ksiądz grzmi ws. Tuska. To jego wybrał Nawrocki. "Największa obraza"

Wyjazdowym meczem eliminacji do mistrzostw świata z Litwą prowadzona przez trenera Jana Urbana reprezentacja Polski udanie zwieńczyła ubiegłoroczne, październikowe zgrupowanie, wywożąc z Kowna trzy punkty po pewnym zwycięstwie 2:0. Bramki dla naszej kadry na Stadionie Dariusa i Girenasa zdobyli Sebastian Szymański oraz kapitan Robert Lewandowski.

"Biało-Czerwoni" wygrali wówczas na oczach premiera Donalda Tuska, który oglądał to spotkanie z wysokości trybuny honorowej u boku swojej litewskiej odpowiedniczki - premier Ingi Ruginiene.

Nie było to zapewne dla niego miłe doświadczenie, bo z sektora polskich fanów poleciały pod jego adresem wulgarne okrzyki, a dodatkowo kibice wywiesili także wówczas pamiętny transparent, bezpośrednio uderzający w szefa naszego rządu.

Kapelan Karola Nawrockiego skrytykował Kancelarię Premiera Donalda Tuska

Jeszcze przed spotkaniem w Kownie Kancelaria Premiera nadała natomiast komunikat, w którym poinformowała o specjalnej akcji zorganizowanej przy okazji wizyty Donalda Tuska na Litwie.

Premier Donald Tusk zaprosił polonijne dzieci z Wilna do wspólnego kibicowania Biało-Czerwonym

Do tego wpisu odniósł się teraz wybrany w sierpniu na stanowisko kapelana prezydenta Karola Nawrockiego ksiądz Jarosław Wąsowicz, który nie przebierał w słowach. A zrobił to, nawiązując do dzieci uczestniczących w salezjańskich koloniach dla polskich dzieci z Ukrainy, Litwy, Białorusi i innych krajów z byłego bloku ZSRR.

Dla nich największą obrazą jest powiedzenie, że są Polonią. Tak jak zrobił to premier podczas ostatniego meczu. Kancelaria Premiera napisała, że Donald Tusk zaprosił dzieci polonijne z Wilna. To tak, jakby ktoś ich uderzył w twarz

I wypowiadając się o najmłodszych, którzy mieli okazję połączyć się we wspólnym pielęgnowaniu polskiej kultury podczas wspólnych zjazdów, dodał: - Nie możemy ich nazywać Polonią. To są Polacy, którzy zostali na polskich ziemiach i pilnują naszych narodowych tradycji, języka. Są temu wierni. Chociaż mają zawsze pod górkę.

