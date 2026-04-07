Krzysztof Stanowski pojawi się w "Tańcu z Gwiazdami". Jest jeden haczyk

Patryk Górski

Krzysztof Stanowski wiele razy zaskakiwał fanów, podejmując naprawdę nietypowe decyzje. W zeszłym roku dziennikarz kandydował w wyborach na urząd prezydenta. Wcześniej zdecydował się natomiast na otwarcie zupełnie nowego medium, jakim jest "Kanał Zero". A już w najbliższą niedzielę pojawi się w programie "Taniec z Gwiazdami". 43-latek jednak wcale nie będzie tańczył. Oto szczegóły.

Krzysztof Stanowski w garniturze i białej koszuli z mikrofonem na uchu, w jasnym eleganckim wnętrzu.
Krzysztof Stanowski Artur Barbarowski/East News East News

Krzysztof Stanowski to prawdziwy "człowiek orkiestra" w świecie polskich mediów. Popularny dziennikarz w 2008 r. stworzył funkcjonujący po dziś dzień portal "Weszło", następnie odpowiadał za powstanie "Kanału Sportowego", a od 2023 r. buduje swój własny "Kanał Zero". Mężczyzna wciąż pozostaje także aktywnym dziennikarzem, regularnie publikując w sieci wszelkiego rodzaju reportaże, komentarze, jak i wywiady ze znanymi gośćmi.

W zeszłym roku 43-latek postanowił przekroczyć pewną granicę i jako jeden z kandydatów wziął udział w wyborach prezydenckich. Stanowski jednak już w swoim pierwszym orędziu zapewnił, że jego celem nie jest wygrana, a ukazanie obywatelom, jak wygląda kampania wyborcza oraz debata telewizyjna od środka. Ostatecznie i tak udało mu się zdobyć ponad 243 tys. głosów - 1,24 proc.

Wiele wskazuje na to, że już niedługo fani ponownie będą mieli okazję zobaczyć Krzysztofa Stanowskiego w telewizji. Jak donosi Sebastian Fabijański, dziennikarz pojawi się w nadchodzącym odcinku "Tańca z Gwiazdami", w którym uczestników mają wesprzeć znane osobistości internetowe. Założyciel "Kanału Zero" co prawda nie zatańczy na parkiecie, ale będzie dopingował aktora z widowni oraz odegra kluczową rolę w materiale zza kulis odtwarzanym przed występem tanecznym.

Następny odcinek "Tańca z Gwiazdami" to odcinek internetowy, więc uczestników wspierają ludzie z internetu. W związku z tym, zrobiłem casting na wspieracza z internetu. Zgłosiło się wielu, ale zwycięzca zaorał konkurencję (tak jak zresztą całkiem niedawno w pewnym podcaście)! Zwycięzcą został… niekwestionowany i nie samozwańczy, ale wybrany demokratycznie przez naród, KRÓL internetu Krzysztof Stanowski. A tak serio, to oprócz tego, że Krzysiek wystąpi w materiale ENG przed naszym tańcem i będzie wtedy nas wspierał z widowni, to zrobiliśmy dla was serię rolek/tiktoków pt. "Co na to Stanowski?"
- zapowiedział Fabijański.

Na ten moment nie ma pewności co do tego, w jakiej dokładnie roli Krzysztof Stanowski pojawi się we wspomnianym materiale. Niewykluczone, że Fabijański i jego partnerka taneczna, Julia Suryś, w pewien sposób będą musieli nawiązać do medialnej działalności dziennikarza w trakcie występu.

Sebastian Fabijański z każdym kolejnym tańcem wyrasta na jednego z faworytów do zdobycia Kryształowej Kuli. Czy wsparcie popularnego dziennikarza pomoże mu postawić krok w stronę triumfu? Przekonamy się już w niedzielę 12 kwietnia w telewizji Polsat.

Mężczyzna z brodą patrzy w górę z delikatnym uśmiechem. Tło rozmazane, widać innych ludzi i światła w odległości.
Krzysztof Stanowski wyprzedził niektórych kandydatów. Startował dla żartu. Zdjęcie ilustracyjneBeata Zawrzel/REPORTERReporter
Para tancerzy w eleganckich strojach wykonuje dynamiczną pozę taneczną na scenie oświetlonej czerwonym światłem, w tle widoczne schody i elementy scenografii podkreślające atmosferę występu.
Sebastian Fabijański Adam Jankowski/REPORTEREast News
Para tancerzy wykonuje dynamiczny układ na tanecznym parkiecie, oboje ubrani w eleganckie, sceniczne stroje, w tle widownia oraz kolorowe światła podkreślające atmosferę występu.
Sebastian Fabijański i Julia SuryśWojciech OlkuśnikEast News
Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja