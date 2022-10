Krzysztof Hołowczyc - najbardziej medialny polski rajdowiec. Znów zrobiło się o nim głośno

W październiku znów zrobiło się głośno o Krzysztofie Hołowczycu, który dachował autem na jednej z dróg w okolicach Oleszna (woj. zachodniopomorskie). Na miejsce zdarzenia została wezwana Żandarmeria Wojskowa, ponieważ teren znajduje się pod jurysdykcją wojskową. Kierowca rajdowy został pouczony. Jego auto po dachowaniu wyglądało naprawdę kiepsko.

Krzysztof Hołowczyc - podstawowe informacje

Krzysztof Hołowczyc urodził się 4 czerwca 1962 roku w Olsztynie. Od najmłodszych lat interesował się wyścigami, rywalizując w wyścigach kartingowych już w szkole podstawowej. Miłością do motoryzacji zaraził go ojciec Ludwik - ówczesny właściciel firmy samochodowej.

Jak później wspominał Krzysztof, ojciec przekazał mu nie tylko zainteresowanie motoryzacją, ale również wiele życiowych wskazówek. W wywiadzie dla Twojego Stylu w 2022 roku powiedział: - Tata nauczył mnie szacunku do kobiet. Widziałem, jak okazywał go mojej mamie. To była relacja pełna żaru. Pamiętam moment, kiedy tata wracał do domu, widziałem radość w oczach mamy. Ojciec na jej widok miękł i wszystkim nam robiło się od razu ciepło. Ich miłość nas otulała, unosiła się w powietrzu. Dużo się przytulaliśmy.

W 1984 roku, w wieku zaledwie 22 lat, Krzysztof Hołowczyc wystartował w pierwszym rajdzie samochodowym. Zasiadł wtedy za kierownicą Fiata 125p, który towarzyszył mu na trasach przez wiele kolejnych lat. Pierwsze lata startów nie były okraszone większymi sukcesami. Miały one nadejść dopiero w latach 90. Prawdziwy przełom w karierze nastąpił w 1995 roku. Hołowczyc zdobył wtedy swój pierwszy tytuł rajdowego mistrza Polski oraz został wicemistrzem Europy.

Jak miało się okazać, był to dopiero początek sukcesów. W następnym roku Hołek znów wygrał na krajowym podwórku, a kolejny tytuł przypisał do swojej kolekcji w 1999 roku. Zanim jednak do tego doszło, w 1997 r. został rajdowym mistrzem Europy.

Najważniejsze sukcesy Krzysztofa Hołowczyca w rajdach:

3-krotne mistrzostwo Polski (1995, 1996, 1999),

wicemistrzostwo Polski (2001),

mistrzostwo Europy (1997),

wicemistrzostwo Europy (1995),

regularne starty w rajdowych mistrzostwach świata (najlepszy wynik to 7. miejsce w rajdzie Polski).

Krzysztof Hołowczyc w Rajdzie Dakar

W 2001 roku Hołowczyc zdobył tytuł wicemistrza Polski i był to jego ostatni sukces w kategorii WRC. W tamtym czasie postanowił przerzucić się na rajdy terenowe. Już w 2001 roku wystartował w rajdzie Tunezji w ramach mistrzostw świata rajdów terenowych. Natomiast w 2005 roku Hołowczyc po raz pierwszy stanął na starcie Rajdu Dakar. Debiut nie zakończył się sukcesem - ekipa Hołowczyca zajęła odległą, 60. lokatę.

Rajd Dakar przez wielu uważany jest za najtrudniejszy na świecie. Krzysztof Hołowczyc doświadczył tego wielokrotnie. Po pierwszym nieudanym starcie, w kolejnych latach miał problemy z ukończeniem zawodów. Nie udało mu się to ani w 2006, ani w 2007 roku. Wciąż jednak się nie poddawał. Przełomowy okazał się rok 2009, kiedy jego ekipa zajęła świetne piąte miejsce w klasyfikacji generalnej.

Sukces ten udało się powtórzyć w 2011 roku. To było jednak za mało. Wiele lat później, podczas pożegnalnego Rajdu Baja, Hołowczyc stwierdził: Od początku moim celem było zdobycie podium Rajdu Dakar. W końcu się udało. W 2015 roku Krzysztof Hołowczyc zajął trzecie miejsce w Rajdzie Dakar.

Krzysztof Hołowczyc - co oprócz rajdów? Telewizja, Parlament Europejski...

Jeszcze w czasach aktywnej kariery kierowcy rajdowego Krzysztof Hołowczyc udzielał się również w innych obszarach. Od lat 90. XX wieku jest osobowością telewizyjną, często pojawiającą się jako gość w programach rozrywkowych i publicystycznych.

Pracował również jako prezenter i konferansjer. Pod koniec XX wieku prowadził teleturniej "Krzyżówka szczęścia" w TVP, a w 1997 r. był współprowadzącym imprezy sylwestrowej - również w TVP. Hołowczyc zaliczył również dwa epizodyczne występy na wielkim ekranie: w serialu "Klasa na obcasach" (2000) i w filmie "Dlaczego nie!" (2007 rok).

Występy w telewizji to niejedyna działalność pozasportowa Hołowczyca, który udzielał się między innymi w polityce. W latach 2007-2009 z ramienia Platformy Obywatelskiej pełnił funkcję posła w Parlamencie Europejskim. Hołek wielokrotnie angażował się też w akcje społeczne, mające przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Jest twarzą akcji prowadzonych przez fundację Kierowca Bezpieczny. Niemniej jednak wizerunek Hołowczyca został nieco nadszarpnięty po wydarzeniach z 2013 roku, kiedy to na drodze z ograniczeniem do 90 km/h jechał aż 204 km/h. Rajdowiec nie przyjął wtedy mandatu. Co gorsza, sytuacja powtórzyła się w 2018 roku, w wyniku czego, na trzy miesiące, zatrzymano mu prawo jazdy.

Rodzina Krzysztofa Hołowczyca: żona i córki

Rajdowiec pozostaje w związku małżeńskim z kobietą, z którą jest od 16. roku życia. Krzysztof Hołowczyc z żoną Danutą ma trzy córki. Jak sam przyznał, między innymi w wywiadzie dla Onetu, kiedyś był skupiony na sobie, myśląc głównie o kolejnych osiągnięciach.

Jak twierdzi, żona go zmieniła i to dzięki niej zaczął dostrzegać ludzi wokół siebie i doceniać to, co ma. We wspomnianym wywiadzie Hołowczyc wyjawił, że jego żona to nie tylko największa miłość jego życia, ale również najbliższa przyjaciółka.

Problemy zdrowotne Krzysztofa Hołowczyca

Krzysztof Hołowczyc to rosły mężczyzna, mierzący 196 cm wzrostu. Predysponowany fizycznie, jeszcze jako młody chłopak rozpoczął treningi siatkówki pod okiem Czesława Kolpego. Wiele lat później trener stwierdził na łamach Polskiego Radia Olsztyn, że Hołowczyc był utalentowanym zawodnikiem: "Wyróżniał się warunkami fizycznymi i miał smykałkę do gry". Kto wie, jak potoczyłaby się droga słynnego rajdowca, gdyby nie kontuzja kolana, która uniemożliwiła mu kontynuowanie treningów siatkarskich.

Od młodości nieprzerwanie zmaga się z licznymi kontuzjami i problemami zdrowotnymi. Jednym z najcięższych doświadczeń było zapewne zmiażdżenie dwóch kręgów kręgosłupa w 2007 roku. Uraz uniemożliwił mu dokończenie Rajdu Dakar, a do Polski wrócił na wózku inwalidzkim.

W wywiadzie dla TVN-u Hołowczyc stwierdził wtedy: - Gdybym zaczął opowiadać, ile kości było połamanych, to byłoby dziwne, że ja wstaję i się ruszam.

Stwierdzenie to padło już po przebyciu przez Krzysztofa Hołowczyca zwycięskiej walki z chorobą nowotworową. Od tego czasu rajdowiec bierze też udział w kampaniach na rzecz ochrony zdrowia, w tym w akcji Wyprzedzamy Nowotwór, której celem jest poprawa diagnostyki dziecięcej.

Krzysztof Hołowczyc - cytaty

"Wiesz, jak naprawdę zaczęło się moje życie? Kiedy byłem dzieckiem, jechaliśmy samochodem. Tata wyjeżdżał z uliczki. Mnie, takiego szkraba, trzymała ciocia, bo wtedy nie było jeszcze siedzisk dla dzieci. Jak się okazało, drzwi auta były niedomknięte i kiedy tata skręcał, siła odśrodkowa sprawiła, że wypadłem na bruk". Weszło, 2017.

"Kiedyś nie widziałem, że jest drugie życie. Byłem bezwzględnym sk....em". Onet, 2019.

Hołowczyc o sprawie zatrzymania prawa jazdy za zbyt szybką jazdę: "Nie chcę się usprawiedliwiać, używając jakichś tanich chwytów. Rzeczywiście nie zauważyłem znaku obszar zabudowany, podobnie jak i Maciek, który jako doświadczony pilot jest na wszelkie znaki drogowe bardzo wyczulony. Być może zasłoniła nam go wymijana chwilę wcześniej ciężarówka albo po prostu zagadaliśmy się. Tak czy owak, nie jechaliśmy nadzwyczaj szybko, raczej relaksowo".

Krzysztof Hołowczyc — czym obecnie się zajmuje?

Jest właścicielem firmy Hołowczyc Management. Przedsiębiorstwo zajmuje się obsługą wydarzeń związanych ze spotkaniami z Hołkiem, a także organizuje eventy motoryzacyjne, w tym możliwość odbycia mini rajdu, wzorowanego na Rajdzie Dakar.

Hołowczyc to niewątpliwie jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich rajdowców. Sukcesy odnosił zarówno na trasach WRC, jak i w rajdach terenowych. Jego osiągnięcia w Rajdzie Dakar śledziliśmy niemal wszyscy. Choć Hołowczyc w 2015 roku ogłosił zakończenie kariery, to w 2019 i 2021 wystartował i zwyciężył w rajdzie Baja Poland.

Wciąż udziela się w wielu obszarach, niekoniecznie związanych z rajdami samochodowymi. Jest więc dość prawdopodobne, że uwielbiany przez wiele osób Hołek jeszcze nie raz pojawi się w mainstreamie.