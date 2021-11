"Może nie warto mieszać fanpage sportowy, ale trzeba podziękować za to, co dla nas robią! Wspierajmy ich! NARODOWA DUMA" - napisał w mediach społecznościowych Najman, zamieszczając przy okazji zdjęcie żołnierza, strzegącego polskiej granicy.





Kontrowersyjny sportowiec bardzo często zabiera głos na tematy polityczno-społeczne. Tym razem również postanowił odnieść się do sprawy, która u wszystkich Polaków wzbudza olbrzymie emocje. Wobec ataków na żołnierzy i strażników granicznych Najman postanowił stanąć po ich stronie, wspierając członków obu formacji.



Wykazał się też spory dystansem do siebie, publikując na swoim profilu mema w swojej słynnej niebieskiej kurtce, kiedy to niby na granicy rozmawia z premierem Mateuszem Morawieckim. Dodał też komentarz "Na spokojnie ogarniemy to".





