Krychowiak ogłosił zakończenie kariery i się zaczęło. Prawdziwa lawina. Tak zareagowała jego żona

W ostatnich dniach wokół Grzegorza Krychowiaka było wiele szumu. Były reprezentant Polski podpisał kontrakt z Mazurem Radzymin, który występuje w warszawskiej klasie okręgowej. W sobotę zadebiutował w zespole, ale okazało się, że to był to pierwszy i ostatni mecz.

W poniedziałek Krychowiak najpierw zamieścił w swoich mediach społecznościowych film, w którym siedział nad stawem i łowił ryby. A następnie opublikował pożegnalny wpis.

- "Piłka nożna ukształtowała mnie nie tylko jako zawodnika, ale przede wszystkim jako człowieka. Jestem spełnionym piłkarzem - niczego nie żałuję i niczego bym nie zmienił. Przyjmuję swoją karierę taką, jaka była: z chwilami pełnymi radości i sukcesów, ale też z tymi trudniejszymi momentami, które mnie wiele nauczyły. Z całego serca dziękuję kibicom, którzy byli ze mną na dobre i na złe, wszystkim piłkarzom, z którymi miałem zaszczyt dzielić boisko, a także każdej osobie, która wspierała mnie na tej drodze. Dziękuję mojej rodzinie i mojej kochającej żonie - bez Was nic z tego nie miałoby sensu. W piłkę warto grać... " - napisał Krychowiak.

Rozwiń

Krychowiak kończy karierę. Tak zareagowała jego małżonka

Pod tym wpisem zaroiło się od komentarzy. Jako jeden z pierwszych głos zabrał Wojciech Szczęsny, co raczej nikogo nie dziwi.

- "Grzesiu, dziękuję za emocje i gratuluję świetnej kariery! Ciesz się życiem po drugiej stronie - zasłużyłeś sobie!" - napisał bramkarz Barcelony i blisko przyjaciel Krychowiaka.

Wiele osób dziękowało Krychowiakowi m.in. za grę w Sevilli. "Jesteś legendą tego klubu" - brzmiał jeden z wielu komentarzy w języku hiszpańskim.

Na wpis Krychowiaka zareagowała także jego żona - Celia Jaunat. - "Ale początek wielkich wyzwań" - napisała, a swój wpis okrasiła emotikonami z zasłoniętymi ustami oraz sercem.

Grzegorz Krychowiak przez wiele lat był podporą reprezentacji Polski. Z orzełkiem na piersi rozegrał 100 spotkań. W trakcie swojej kariery bronił barw m.in. Sevilli, PSG czy Lokomotivu Moskwa. W ostatnim roku występował w cypryjskim Anorthosisie Famagusta. Kontrakt wygasł z końcem czerwca i od tamtej pory 35-latek pozostawał bez klubu.

Kapitan siatkarskiej reprezentacji zakończył karierę. Wzruszające sceny po meczu Polsat Sport

Celia Jaunat i Grzegorz Krychowiak Fotokibit/East News East News

Grzegorz Krychowiak Michal Wozniak East News

Grzegorz Krychowiak i Wojciech Szczęsny Alberto Gandolfo / BELGA / VIRGINIE LEFOUR AFP