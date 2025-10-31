Krychowiak jest fenomenem. O tym nie wszyscy wiedzą. Tę sztukę opanowało mniej niż 3 procent Polaków

Grzegorz Krychowiak bez wątpienia był jedną z największych gwiazd reprezentacji Polski w ostatnich kilkunastu latach. Oprócz trójki z Dortmundu, składającej się z: Roberta Lewandowskiego, Jakuba Błaszczykowskiego oraz Łukasza Piszczka, to właśnie "Krychę" należało traktować jako wielką postać drużyny.

Kariera, jaką zbudował sobie na przestrzeni lat, sprawiła, że z pewnością zostanie zapamiętany na długie lata, szczególnie w Hiszpanii, gdzie w czasach gry w Sevilli był czołowym pomocnikiem w lidze. Wszystko zaczęło się sypać po odejściu z ekipy z Andaluzji na rzecz PSG.

Krychowiak w elicie. Niewiarygodne umiejętności

Ostatecznie swoją profesjonalną karierę Krychowiak zakończył kilka dni temu, po tym jak po zakończeniu sezonu 2024/2025 nie znalazł nowego pracodawcy. Można być pewnym, że w jej odpowiednim zbudowaniu byłemu reprezentantowi Polski pomogła biegła znajomość wielu języków.

- Mówię płynnie w pięciu językach. Uważam, że to jest kwestia szacunku do trenera, kibiców, do klubu, żebyś był w stanie się płynnie komunikować. Znam francuski, angielski, rosyjski, hiszpański i oczywiście polski - przyznał w 2018 roku były defensywny pomocnik naszej kadry w rozmowie z MyFitnessPl.

Jak się okazuje, taki stan rzeczy ustawiał wówczas Krychowiaka w absolutnie elitarnym gronie. Z badań cytowanych przez "GazetaPrawna.pl" w 2018 roku wynikało, że w Polsce ledwie trzy procent rodaków włada, choćby trzema językami. Wówczas w naszym kraju mieszkało niecałe 38 milionów, więc trzy procent to 1 140 000 ludzi.

Badań na znajomość pięciu języków nikt jeszcze nie przeprowadził, ale z pewnością można założyć, że odsetek jest znacznie mniejszy. Nie ma wątpliwości, że od 2018 roku w kwestii znajomości języków nasze społeczeństwo poszło znacznie do przodu, to znajomość aż pięciu wciąż z pewnością jest fenomenem.

Grzegorz Krychowiak Michal Wozniak East News

Grzegorz Krychowiak AFP

Grzegorz Krychowiak Michal Wozniak East News