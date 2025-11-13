Krychowiak był zdziwiony, Szczęsny się nie wahał. Od razu mu wypomniał

Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak byli dobrymi kolegami na boisku i poza nim. Panowie pokazali to m.in. tuż przed końcem swoich karier w reprezentacji Polski, gdzie w wywiadach potrafili sobie dogryzać i przy tym świetnie się bawić.

Grzegorz Krychowiak doczekał się filmu o sobie

Lewandowski, Błaszczykowski, Szczęsny, a teraz Grzegorz Krychowiak - polski pomocnik nie mógł być gorszy od swoich kolegów i doczekał się własnego filmu dokumentalnego. Wyłamał się jednak pod kątem streamingu - spośród wszystkich czterech panów, tylko film o nim będzie wyświetlany na SkyShowtime.

Hajto zwraca uwagę. "Mówimy o każdym, ale nie o Lewandowskim, a to największy nieobecny EL Clasico". WIDEO Polsat Sport

Zwiastun pojawił się już w sieci. Od razu widać, że atmosfera filmu będzie o wiele bardziej zawadiacka niż działo się to w przypadku "Lewego" czy Błaszczykowskiego. W pewnym momencie na ekran zawitał także Wojciech Szczęsny. Już w pierwszych słowach postanowił upomnieć swojego kolegę.

Wojciech Szczęsny dogryzł Krychowiakowi. Musiał mu wypomnieć

Scenę nakręcono na plaży, gdzie zarówno Szczęsny jak i Krychowiak siedzieli na krzesełkach i rozmawiali. Od razu zaczęło się od dogryzania. Bramkarz postanowił w przyjacielski sposób wbić szpileczkę koledze.

"Na ogół ci się morda nie zamyka, a teraz..." - zaczął. "Mi się nie zamyka?" - zapytał wytrącony z równowagi Krychowiak. Wtedy dostał odpowiedź, której raczej się nie spodziewał. "Jak ty byś mniej mówił, to ja bym jeszcze z pięć lat dłużej pograł" - wypomniał koledze bramkarz. Zdaje się, że ich relacja będzie prowadziła przez bardziej humorystyczne rewiry związane z biografią polskiego pomocnika.

Rozwiń

Grzegorz Krychowiak i Wojciech Szczęsny Alberto Gandolfo / BELGA / VIRGINIE LEFOUR AFP

Wojciech Szczęsny, Grzegorz Krychowiak Grzegorz Wajda/REPORTER, Michal Wozniak East News