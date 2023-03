Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej są wielkimi fanami wyścigów konnych . Właściwie co roku bywają na mityngu Royal Ascot , który jest najgorętszym wydarzeniem w kalendarzu tamtejszej śmietanki towarzyskiej. To okazja do nie tylko przeżycia sportowych emocji, ale też zaprezentowania najmodniejszych stylizacji. Arystokratki przechadzają się w wymyślnych kapeluszach i nakryciach głowy od najpopularniejszych projektantów.

Królowa Małżonka Kamila z ważną misją. W jej stroju dostrzeżono "ukryty przekaz" i hołd dla Elżbiety II

Królowa Małżonka dołączyła do fanów wyścigów konnych na głośnym festiwalu w środę, 14 marca. Zauważono, że w wyjątkowy sposób oddała hołd zmarłej we wrześniu zeszłego roku królowej Elżbiecie II. "Ogrzewała się w kapeluszu obszytym futrem i dopasowanym płaszczu w kolorze wielbłądzim, a do niego przypięła srebrną broszkę przedstawiającą galopującego konia i jeźdźca - element, który wcześniej należał do królowej Elżbiety" - czytamy w "People".