Królowa Camilla długo czekała na ukochanego Karola. O jej relacjach z Dianą krążyły legendy

Królowa Camilla znów krytykowana. Poszło o "torebkę Diany"

Internauci od razu to dostrzegli i zaczęli pisać o wielkim nietakcie ze strony Camilli. Okazało się bowiem, że wspomniana torebka była ulubionym akcesorium księżnej Diany. To zresztą mama Williama i Harry'ego wypromowała ten model, czyniąc z niego sprzedażowy hit.

"Camilla z torebką Diany to wielkie 'NIE. To Diana sprawiła, że ta torebka stała się kultowa", "Serio? Lady Dior? To Diana ją nosiła", "Dokładnie to samo pomyślałam, tak się nie robi", "Camilla wciąż próbuje naśladować Dianę. To nigdy się nie uda" - zżymali się internauci na jednym z profili, który zamieścił zdjęcie żony Karola w stylizacji z Wimbledonu.