To pierwsze wyścigi konne Royal Ascot, w których królewska stajnia reprezentowana jest przez Karola III. To on, wraz z małżonką Kamilą, odziedziczył wierzchowce po zmarłej w zeszłym roku matce, Elżbiecie. Na wstępie sprzedał 14 zwierząt , a pozostałe wysłał na treningi do szkoleniowca, z którego usług nie zwykła wcześniej korzystać monarchini. To wywołało kontrowersje .