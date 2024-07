Drugi mecz półfinałowy z udziałem Anglii i Holandii na tegorocznych mistrzostwach Europy w piłce nożnej z pewnością dostarczył fanom sporą dawkę emocji. Już w 7. minucie spotkania Xavi Simons zdołał przechytrzyć Jordana Pickforda i zdobył pierwszą bramkę dla "Pomarańczowych". Na odpowiedź "Synów Albionu" nie trzeba było długo czekać. W 18. minucie meczu sędzia podyktował rzut karny , który znakomicie wykorzystał Harry Kane , doprowadzając do remisu.

Król Karol III zaapelował do angielskich piłkarzy po meczu z Holandią. "Chciałbym zachęcić Was"

Po sukcesie Anglików głos postanowił zabrać król Karol III. Członek Brytyjskiej Rodziny Królewskiej pogratulował ekipie Garetha Southgate’a udanego meczu i awansu do finału rozgrywek. "Moja żona i ja dołączamy do całej naszej rodziny, składając angielskiej kadrze najserdeczniejsze gratulacje z okazji dotarcia do finału mistrzostw Europy i przesyłając nasze najlepsze życzenia na decydujący niedzielny mecz" - przekazał w oficjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.