Krewna Anny Lewandowskiej była bohaterką. Wkrótce może zostać świętą

Anna Lewandowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych Polek. Znana jest przede wszystkim jako trenerka fitness i promotorka zdrowego stylu życia, która niegdyś odnosiła niebywałe sukcesy jako karateczka, zdobywając medale mistrzostw świata i Europy. Dziś spełnia się jako bizneswoman i żona kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski, Roberta Lewandowskiego. Mało kto jednak pamięta, że kilka lat temu głośno było o innym członku rodziny 37-latki.

Stanisława Leszczyńska była położną w obozie koncentracyjnym. Wkrótce może zostać świętą

Bardzo możliwe, że już wkrótce bliska krewna Anny Lewandowskiej trafi w poczet polskich błogosławionych. W marcu 2024 roku zakończono etap diecezjalny procesu beatyfikacyjnego Stanisławy Leszczyńskiej w archidiecezji łódzkiej. Cioteczna babka WAG reprezentacji Polski w piłce nożnej miała niezwykły życiorys. Jeszcze przed wojną była cenioną położną. W 1922 roku ukończyła z wyróżnieniem Państwową Szkołę Położniczą w Warszawie, a pacjentki przyjeżdżały do Łodzi specjalnie, by to ona przyjęła ich poród. Nie liczył się dla niej status społeczny, lecz zdrowie matki i dziecka.

Podczas niemieckiej okupacji rodzina Leszczyńskich pomagała Żydom. Wiosną 1943 roku, po donosie do gestapo, Stanisława wraz z córką trafiła do obozu Auschwitz-Birkenau. Otrzymała numer 41335. Tam, w nieludzkich warunkach, zgłosiła się do pracy jako położna. Zastąpiła niemiecką akuszerkę wykonującą rozkazy dr. Mengele, która topiła noworodki tuż po porodzie. Leszczyńska sprzeciwiła się temu.

Przez niemal dwa lata odebrała około 3 tys. porodów. Kobiety rodziły na ceglanym piecu, bez wody i podstawowych środków higieny. Mimo to nie zabiła żadnego dziecka. Dbała o matki najlepiej, jak potrafiła, modliła się przed każdym porodem i chrzciła noworodki. Współwięźniarki nazywały ją "Mateczką". Historycy szacują, że co najmniej 30 dzieci doczekało kapitulacji III Rzeszy.

Po wojnie Stanisława Leszczyńska wróciła do Łodzi i nadal pracowała jako położna. Swoje przeżycia opisała w "Raporcie położnej z Oświęcimia". Zmarła 11 marca 1974 roku na nowotwór. O jej pamięć dba rodzina, m.in. Maria Stachurska, mama Anny Lewandowskiej, autorka książki i filmu dokumentalnego "Położna".

"Niektórzy dziwili się, że moja ciocia, odbierając porody w obozie zagłady, nie miała żadnych zgonów, ani noworodków, ani ich matek. Odpowiedź na to jest bardzo prosta. Po zdanym egzaminie na położną zjawiła się w kościele Wizytek w Warszawie i złożyła przyrzeczenie, że jeśli straci choć jedno dziecko, natychmiast odejdzie z zawodu. Kilka lat po zakończeniu wojny żarliwą modlitwą uratowała niedającego już żadnych oznak życia noworodka. Towarzysząca jej lekarka stwierdziła, że nic z tego nie rozumie, i jeśli ktoś z obecnych przy porodzie osób wierzy w Pana Boga, to właśnie jemu należy za ten cud podziękować" - mówiła kilka lat temu Stachurska w rozmowie z "Vivą!".

Stanisława Leszczyńska ZOFIA BAZAK East News

Anna Lewandowska to jedna najsłynniejszych polskich trenerek Norbert Nieznanicki AKPA

Anna Lewandowska Podlewski AKPA

