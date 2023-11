We wrześniu Aryna Sabalenka spełniła swoje wielkie marzenie i po dojściu do finału US Open objęła prowadzenie w rankingu WTA. Jej szczęście trwało dwa miesiące. Po WTA Finals 2023 była zmuszona oddać tenisowy tron Idze Świątek, która zwyciężyła w zawodach w Cancun i na ostatniej prostej wyprzedziła ją o 245 punktów.

Choć zdawało się, że Białorusince zależało na tym, by "dowieźć" liderowanie minimum do końca bieżącego roku, ona sama przekonywała , że to wcale nie był jej cel. "W tym roku miałam wiele lekcji, trudne porażki i wspaniałe zwycięstwa. Zostałam pierwszą rakietą świata. Choćby na krótki czas. Utrata pozycji liderki nie ma dla mnie znaczenia" - mówiła cytowana przez ukraiński Sport. I dodawała:

Tu nie chodzi o rankingi. W tak trudnych meczach trzeba się czegoś nauczyć. Czuję, że zmierzam we właściwym kierunku

Faktem jest, że dość szybko zakończyła niezmącony sportowymi obowiązkami urlop i wróciła do treningów . Wyjątkowo otworzyła się też przed fanami w innym temacie. Chodzi o jej miłosną relację z Konstantinem Kołcowem.

Najnowsze zdjęcie Aryny Sabalenki rozwiewa wątpliwości. Jest szczęśliwa u boku Konstantina Kołcowa

Związek Sabalenki budzi spore emocje i kontrowersje. Kim jest jej partner? To Konstantin Kołcow, były białoruski tenisista, reprezentant swojego kraju, dwukrotny olimpijczyk, a po zakończeniu kariery także trener hokeja. Podobnie jak Aryna, urodził się w Mińsku. Tyle, że 17 lat wcześniej.

Oficjalnie są parą od 2021 roku, ale - wedle pogłosek - spotykać zaczęli się wcześniej. W 2020 roku żona Kołcowa, Julia Michajłowa, zamieściła w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformowała o rozstaniu. Umieściła wspólne zdjęcie z mężem i... oznaczyła na nim Arynę Sabalenkę .

Apel do wszystkich dziewczyn, które trzymają się cudzych mężów, które mają dzieci w rodzinie!!! To jest podłe!!! To jest najbardziej niesamowity i najszczęśliwszy czas, ale jednocześnie najtrudniejszy, bo małe dziecko zabiera mnóstwo energii, energii i czasu... Może się zdarzyć, że kiedyś też znajdziesz się w takiej sytuacji ~ - pisała.

Ruszyła lawina komentarzy, w tym tych szokujących, posądzających tenisistkę o rozbicie rodziny. Jednak Białorusinka nie pozwala, by tego typu przytyki zakłóciły jej miłosny spokój. Jeśli ktoś sądzi, że w jej związku coś to popsuło, ona właśnie rozprawia się ze spekulacjami. Zrobiła wyjątek i zamieściła zdjęcie z odniesieniem do Konstantina. Na fotografii trzyma bukiet białych kwiatów. To prezent od ukochanego. "Dziękuje, moja miłości" - podsumowuje.

