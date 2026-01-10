Kowalczyk-Tekieli w jednym szeregu z Lewandowskim. Nagle takie słowa z ust mistrzyni. "Siódmy chłop"

Czasy, kiedy głosowaliście na mnie, kiedy oddawaliście mi swoją sympatię, dodawaliście skrzydeł na trasach, zostaną ze mną na zawsze. Jeszcze bardziej zostaną ze mną lata, kiedy dawaliście mi wsparcie wtedy, kiedy już nie byłam sportsmenką. [...]. Dziękuję kibicom za wsparcie przez te wszystkie lata kariery. Dziękuję całej kapitule, moim cudownym rodzicom, którzy tutaj dzielnie stali. [...]. Przez te wszystkie lata kiedy odbierali moich >>chłopów<< (statuetki red.). To siódmy chłop będzie. Hugo (syn red.) uwielbia się nimi bawić. Dziękuję również mojej cudownej drużynie [...] bez nich absolutnie by mnie tu nie było.