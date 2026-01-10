Kowalczyk-Tekieli w jednym szeregu z Lewandowskim. Nagle takie słowa z ust mistrzyni. "Siódmy chłop"
10 stycznia byliśmy świadkami wydarzenia, które cieszy się zainteresowaniem wszystkich fanów sportu w naszym kraju. To właśnie tego dnia miała miejsce gala, na której poznaliśmy laureatów Plebiscytu "Przeglądu Sportowego". W ramach tego unikatowego wydarzenia nagrodzeni zostali najwybitniejsi przedstawiciele rodzimego środowiska sportowego. Wśród laureatów znalazła się między innymi Justyna Kowalczyk-Tekieli. Odebrała ona nagrodę "Czempiona Stulecia", zaraz po tym, jak podobne wyróżnienie otrzymał także Robert Lewandowski.
Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Polski to wydarzenie, które elektryzuje wszystkich kibiców oraz sportowców z kraju nad Wisłą. w ramach Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" rozdawane są bowiem liczne nagrody, honorujące osiągnięcia całych pokoleń reprezentantów rodzimego środowiska sportowego. To również czas, w którym możemy podziwiać niemal wszystkie gwiazdy sportu, zebrane w ramach jednego niepowtarzalnego wydarzenia.
Tak był również przy okazji tegorocznej, jubileuszowej edycji plebiscytu. W tym roku przypada bowiem setna rocznica jego powstania. Nic dziwnego, że tak istotna data cieszyła się wzmożoną uwagą, zarówno ze strony sympatyków sportu, jak również aktywnych oraz emerytowanych gwiazd poszczególnych dyscyplin.
Najpierw Lewandowski, chwilę później Kowalczyk-Tekieli. Tak uhonorowano ikonę polskiego sportu
Jednym z bardziej prestiżowych wyróżnień, przyznawanych podczas tegorocznej gali Plebiscytu "Przeglądu Sportowego", była nagroda dla "Czempionów Stulecia". Kapituła zdecydowała się przyznać dwie tego typu nagrody.
Pierwsza z nich powędrowała w ręce Roberta Lewandowskiego, którego bezsprzecznie uznać należy za cieszącego się największym uznaniem reprezentanta Polski w historii. Z racji na trwające obecnie zmagania o Superpuchar Hiszpanii, kapitan kadry narodowej nie mógł pojawić się tego dnia w budynku Teatru Wielkiego w Warszawie. W jego imieniu statuetkę odebrała Anna Lewandowska, natomiast sam Robert połączył się, aby osobiście przemówić do zacnej publiczności.
Chwilę później poznaliśmy również kolejną laureatkę nagrody "Czempiona Stulecia". Druga statuetka powędrowała do ikony sportów zimowych, która udowodniła kibicom z kraju nad Wisłą, że nie ma rzeczy niemożliwych. Tą osobą była oczywiście multimedalistka IO, dwukrotna mistrzyni świata, a także pięciokrotna triumfatorka Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" - Justyna Kowalczyk-Tekieli.
Czasy, kiedy głosowaliście na mnie, kiedy oddawaliście mi swoją sympatię, dodawaliście skrzydeł na trasach, zostaną ze mną na zawsze. Jeszcze bardziej zostaną ze mną lata, kiedy dawaliście mi wsparcie wtedy, kiedy już nie byłam sportsmenką. [...]. Dziękuję kibicom za wsparcie przez te wszystkie lata kariery. Dziękuję całej kapitule, moim cudownym rodzicom, którzy tutaj dzielnie stali. [...]. Przez te wszystkie lata kiedy odbierali moich >>chłopów<< (statuetki red.). To siódmy chłop będzie. Hugo (syn red.) uwielbia się nimi bawić. Dziękuję również mojej cudownej drużynie [...] bez nich absolutnie by mnie tu nie było.
Justyna Kowalczyk-Tekieli to jedna z niekwestionowanych ikon polskiego środowiska sportowego. Przez lata kibice mogli cieszyć się jej startami, które nie raz przynosiły nieocenioną chwałę krajowi nad Wisłą.