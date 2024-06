Kowalczyk-Tekieli pokazała zdjęcie z synem. Poruszający wpis mistrzyni

Justyna Kowalczyk-Tekieli w 2020 roku stanęła na ślubnym kobiercu z utytułowanym wspinaczem i alpinistą, Kacprem Tekielim. Małżonkowie rok po formalizacji swojego związku powitali na świecie pierwszego potomka. 2 września 2021 roku w Krakowie urodził się ich syn, któremu nadano imię Hugo. Dumni rodzice starali się zaszczepić w potomku miłość do gór już od najmłodszych lat. Chętnie zabierali go bowiem na swoje wycieczki, a rodzinnymi fotkami chwalili się w sieci. Były jednak takie wyprawy, w które Kacper Tekieli wybierał się bez małżonki i syna. Nikt nie mógł jednak przewidzieć, że podczas jednej z nich dojdzie do prawdziwej tragedii.

Reklama