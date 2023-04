Kowalczyk-Tekieli pokazała synka. Fani zachwyceni. "Rośnie mały alpinista"

Justyna Kowalczyk-Tekieli swego czasu zachwycała kibiców sportów zimowych na trasach biegowych. Polka była największą rywalką równie utytułowanej sportsmenki Marit Bjoergen. To właśnie to dwie zawodniczki zapewniały kibicom ogromne emocje podczas zimowej rywalizacji. Nic co piękne nie trwa jednak wiecznie. Najpierw przejście na sportową emeryturę ogłosiła Norweżka. Jakiś czas później taką samą decyzję podjęła również polska gwiazda. Obie panie po zakończeniu swojej przygody z biegami narciarskimi postanowiły skupić się na życiu prywatnym.

W 2019 roku Justyna Kowalczyk rozpoczęła relację miłosną z alpinistą i instruktorem wspinaczki sportowej Kacprem Tekielim. To, co połączyło tę dwójkę, to z pewnością zamiłowanie do sportu. Nic więc dziwnego, że rok później para zdecydowała się na ślub cywilny. W 2021 roku na świat przyszedł ich syn Hugo. Jak wyjawiła kiedyś w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" była biegaczka, ona i jej mąż robią wszystko, by zarazić syna miłością do aktywności fizycznej.

Syn Justyny Kowalczyk-Tekieli zrobił show. "Jaki on uroczy!"

Dumni rodzice w ostatnich latach regularnie publikowali w sieci rodzinne zdjęcia, na których widać było ich pociechę. Chętnie zabierają małego chłopca na wyprawy w góry. Tak było i tym razem. Na profilu 40-latki na Facebooku pojawiła się fotka zrobiona tuż przed kolejnym rodzinnym spacerem. Na pierwszym planie znalazł się synek byłej narciarki.

W góry tylko z odpowiednim sprzętem ~ napisała Kowalczyk-Tekieli.

Pod zdjęciem od razu pojawiły się setki komentarzy. Mały Hugo po raz kolejny skradł serca internautów. "To się nazywa profesjonalizm, Hugo podstawy już są", "Ostry zawodnik. Świetne zdjęcie", "Rośnie mały alpinista. Jaki on uroczy!", "Cudne zdjęcie. Czasami sobie myślę, że w jego żyłach to płynie górski strumyk. Boski jest!", "Super wspinacz", "Piękne zdjęcie", "Mały turysta. Super fotka" - zachwycali się w komentarzach.

