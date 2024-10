Koszmar sportowców w nowym programie. Najpierw Majdan, a teraz to

Najpierw Radosław Majdan, a potem ona

Radosław Majdan po przybyciu do Aten opowiedział o tym, że zaginął jego bagaż. Kiedy już się znalazł, był otwarty. Piłkarz wyjaśnił, że na szczęście uratował go nawyk, za który wyśmiewała go wcześniej jego żona, Małgorzata Rozenek, czyli chowanie wszystkich ubrań do pokrowców, żeby się nie pogniotły. O wiele trudniej było przez to dostać się do konkretnych części walizki.