Ciężkie chwile Konrada Bukowieckiego. Partner Natalii Kaczmarek nie kryje rozczarowania

O ile 25-latka może cieszyć się ze znakomitego wyniku w zawodach, o tyle jej ukochany musi przesunąć w czasie marzenia o zdobyciu medalu na MŚ w Budapeszcie. Polak nie awansował do finału pchnięcia kulą, do czego przyczyniła się jego kontuzja - na rozgrzewce przed eliminacjami skręcił kostkę. "Nie wiem, co dokładnie się stało, bo nie jestem lekarzem. Przewróciłem się w śliskim kole i noga wygięła się do środka. Przygniotłem ją ciałem. Poczułem od razu, że coś się stało z kostką . Zresztą jest ona opuchnięta, więc pewnie uszkodziłem torebkę stawową. Mam nadzieję, że nie zrobiłem nic więcej" - mówił załamany sportowiec.