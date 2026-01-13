Robert Korzeniowski zapisał się w historii jako jedna z najwybitniejszych postaci polskiej lekkoatletyki i absolutna legenda chodu sportowego. Na arenie europejskiej dwukrotnie sięgał po złoto, a z mistrzostw świata przywiózł cztery medale (trzy złote oraz jeden brązowy). Największą sławę przyniosły mu jednak starty olimpijskie. Korzeniowski triumfował w chodzie na 50 km podczas igrzysk w Atlancie, Sydney i Atenach, a w Australii dołożył także złoty medal na dystansie 20 km. Jego kolekcja olimpijskich krążków uczyniła go jednym z najbardziej utytułowanych sportowców w historii polskiego sportu.

Robert Korzeniowski o występach Katarzyny Zillmann w "Tańcu z Gwiazdami". "Świetnie jej poszło"

Niedawno czterokrotny mistrz olimpijski pojawił się na Gali Mistrzów Sportu, gdzie wrócił wspomnieniami do momentów, w których rywalizacja przybierała zupełnie inną formę niż stadionowa bieżnia. Jednym z takich doświadczeń był udział w programie "Taniec z Gwiazdami" w 2010 roku. Korzeniowski występował wówczas w parze z Anną Głogowską, a taneczny parkiet stał się dla niego niecodziennym polem sportowej próby.

"Bardzo mi się to podobało. Charakter tego programu jest taki, że kiedyś się odpada. Ja odpadłem na dosyć wczesnym etapie, ale przeżyłem coś wyjątkowego" - przyznał w rozmowie z Plejadą, dodając, że podczas jubileuszu 20-lecia programu łezka zakręciła mu się w oku, a emocjonalna więź z formatem pozostała do dziś.

Utytułowany chodziarz nagle wspomniał o Katarzynie Zillmann. Wicemistrzyni olimpijska z Tokio wzięła udział we wspomnianej wcześniej jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami" i stworzyła z Janją Lesar pierwszą w historii polskiej wersji show damską parę. Panie dotarły aż do półfinału i budziły emocje nie tylko występami, ale również coraz bardziej widoczną bliskością. Robert Korzeniowski wyznał, że z zapartym tchem śledził poczynania wioślarki na tanecznym parkiecie i miał nadzieję, że sięgnie ona po Kryształową Kulę. Ta ostatecznie trafiła w ręce Mikołaja Bagińskiego i Magdaleny Tarnowskiej.

"Bardzo kibicowałem teraz Kasi Zillmann w ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami". Uważam, że świetnie jej poszło" - ocenił Korzeniowski.

Robert Korzeniowski AFP

Katarzyna Zillmann w programie "Taniec z Gwiazdami" Wojciech Olkusnik East News

Katarzyna Zillmann VIPHOTO East News