Korwin nie mógł milczeć. Wprost uderza ws. Izraela. Padły słowa o Rosji

W sobotę reprezentacja Polski zmierzyła się na Eurobaskecie z Izraelem, którego hymn został wygwizdany przed spotkaniem rozgrywanym w katowickim Spodku. W tym samym czasie w Strefie Gazy rozgrywały się kolejne tragiczne sceny po ataku izraelskich wojsk. W tym kontekście głos w mediach społecznościowych zabrał Janusz Korwin-Mikke, zestawiając obecny status Izraela w świecie sportu z sytuacją Rosji. Znany polityk zadał jedno pytanie.

W Stefie Gazy trwa nieustannie wojenny koszmar, związany z ofensywą izraelskich wojsk. O tragicznych skutkach jego kolejnej odsłony donoszą światowe media. Jak podała agencja Reuters, powołując się na informacje płynące z miejsca zdarzeń, w niedzielnych atakach Izraela zginęło co najmniej 18 osób. 13 z nich znajdowało się w pobliżu punktów, w których dystrybuowana jest pomoc humanitarna.

W niedzielne popołudnie wpis w sprawie Izraela opublikował Janusz Korwin-Mikke, zestawiając go na gruncie sportowym z Rosją, której reprezentacje po ataku jej wojsk na Ukrainę zostały wykluczone z międzynarodowej rywalizacji.

Skoro Rosja nie jest dopuszczana do rozgrywek sportowych, to na jakiej podstawie Izrael jest dopuszczany?
zapytał znany przedstawiciel świata politycznego

Haniebny transparent, potem wygwizdany hymn. Iskrzy w polsko-izraelskich pojedynkach sportowych

W tym kontekście warto przypomnieć, że w ten weekend byliśmy świadkami kolejnych napięć na linii polsko-izraelskiej na niwie sportowej. W sobotni wieczór nasi koszykarze mierzyli się z Izraelem w meczu fazy grupowej Eurobasketu, a tuż przed rozpoczęciem spotkania publiczność zebrana w katowickim Spodku wygwizdała hymn Izraela.

    Wcześniej w okolicy areny zmagań zorganizowane zostały strajki przeciwko działaniom Izraela wobec Palestyny.

    Przy fontannie na środku ronda gen. Ziętka zebrały się lewicowe organizacje. Było kilkadziesiąt osób z transparentami "Stop ludobójstwu w Gazie", "52 tysiące Palestyńczyków w tym 17 tysięcy dzieci zamordowanych przez Izrael", "Państwo Izrael jest prawdziwym terrorystą. Wolna Palestyna", "Izrael, mordercy od 1948", "To jest ludobójstwo". (...) Bliżej hali Spodek pojawiło się kilkunastu przedstawicieli "Młodzieży wszechpolskiej". Stanęli z transparentem: "Kiedyś Niemcy, dzisiaj Żydzi, cały świat ich zbrodnie widzi"
    relacjonował obecny na miejscu wysłannik Interii Andrzej Klemba

    Wygwizdanie hymnu Izraela to niejako "odpowiedź" polskich fanów wobec zdarzeń, które wydarzyły się w połowie sierpnia w Debreczynie przy okazji meczu eliminacji do Ligi Konferencji pomiędzy Rakowem Częstochowa i Maccabi Haifa.

    Kibice izraelskiej drużyny wywiesili wówczas haniebny transparent, w którym nazwali Polaków mordercami. Wobec tamtych zdarzeń nie pozostało obojętne nasze środowisko polityczne na czele z prezydentem Karolem Nawrockim oraz członkami rządu.

    - Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich-ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa - grzmiała głowa naszego państwa.

