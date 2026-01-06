Partner merytoryczny: Eleven Sports

Korczarowski potwierdza ws. ciąży i ślubu ze Schreiber. "Jest gotowa na drugie dziecko"

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Jeszcze niedawno ogłaszali rozstanie, teraz dochodzi do zaskakującego zwrotu akcji. Na chwilę przed galą Prime MMA Piotr Korczarowski potwierdza, że Marianna Schreiber jest nie tylko w jego sercu, ale wręcz że planuje z nią ślub. I to, niewykluczone, nawet w tym roku. To jeszcze nie wszystko. Pada też temat ciąży i wspólnego dziecka. Mężczyzna wysyła w tej sprawie jasny komunikat.

Portret kobiety o długich blond włosach w białej marynarce i sukience w czarne grochy oraz mężczyzny w ciemnym płaszczu i czerwonym krawacie, stojącego na tle pomnika z napisem oraz budynku z kopułą.
Marianna Schreiber, Piotr KorczarowskiVIPHOTO/East News/Adam Chelstowski/ForumEast News

Marianna Schreiber z werwą wkroczyła w świat nie tylko celebrytów, ale też sportu. Ma na koncie walki i w Polsce i za zachodnią granicą, w Czechach. Obecnie przygotowuje się do gali Prime MMA (10 stycznia). Trenuje zresztą pod okiem uznanego szkoleniowca, Zbigniewa Raubo. Ostatnio wzięła udział w konferencji promującej wydarzenie i niemal od razu, nie z własnej inicjatywy, została bohaterką kontrowersji. Padła bowiem ofiarą ataku swojej najbliższej przeciwniczki, Sary "Lasuczity" Sise, która z gaśnicą w ręku ruszyła na Schreiber.

Weszłam do studia nagrań i powiesiłam płaszcz. Ona coś do mnie krzyknęła, więc po prostu się odwróciłam. Odwróciłam się z szacunku do niej, ale wtedy ona wystartowała w moją stronę z gaśnicą do tego stopnia, że nie byłam w stanie się ruszyć
- relacjonowała później Marianna dla kanału FanSportu TV.

Na kilka dni przed walką atmosfera została skutecznie podgrzana. Ciekawostką jest, że na tej samej gali w oktagonie zobaczymy także partnera Schreiber, Piotra Korczarowskiego. Jego rywalem będzie Jakub "Paramaxil" Frączek. Na krótko przed imprezą ukochany byłej żony polityka PiS zabrał głos w bardziej osobistych tematach.

    Korczarowski zapytany o ślub ze Schreiber. "Totalnie tak"

    Na konferencji przed galą Prime MMA Marianna Schreiber i Piotr Korczarowski ogłosili, że są razem. Mimo licznych rozstań i burzliwych chwil postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę. "Zrozumiałam, że nic nie ma znaczenia. Ani pieniądze, ani to co o nas piszą, ani ile razy się rozstaliśmy, tylko ma znaczenie to, co się czuje sercem. I że razem patrzymy w jednym kierunku" - wyznała eks Łukasza Schreibera.

    Nieco więcej na temat miłosnej relacji opowiada Korczarowski przed kamerą "Kozaczka". Sygnalizuje, że jemu i Mariannie zależy na sobie nawzajem, stąd nieraz burzliwe związkowe zwroty akcji. Choć stosunkowo niedawno ogłosili rozstanie, znów spotykają się ze sobą od kilku tygodni. Do tej pory jednak utrzymywali to, na wyraźną prośbę Piotra, w tajemnicy.

    Na pytanie reportera, czy Korczarowski na poważnie myśli o ślubie ze Schreiber, mężczyzna odpowiedział bardzo zdecydowanie. "Totalnie tak" - oświadczył wszem wobec. Niewykluczone, że "tak" powiedzą sobie już w tym roku. Co więcej, planują też ciążę i powiększenie rodziny.

    "Rozmawialiśmy też o tym. Ona jest gotowa na drugie dziecko, natomiast to jeszcze nie teraz, ale chciałbym mieć i w związku z tym chciałbym, żeby moja żona nosiła moje nazwisko. To nie jest mi tak obojętne, ale jestem też wyrozumiały, że dopóki ona jest w show-biznesie, dopóki jest marką samą w sobie, no to musi się nazywać Schreiber" - wyznaje.

    Dlaczego wspólne nazwisko w małżeństwie nie jest mu obojętne? Jak sam tłumaczy, chodzi o sprawy rodzinne. "Mam bardzo dużą ambicję, jeśli chodzi o moje nazwisko, bo jestem ostatnim człowiekiem z mojego rodu. Rodzina mojego taty została wymordowana podczas II wojny światowej. Byłbym zaskoczony, gdyby jeszcze ktokolwiek na ziemi miał na nazwisko Korczarowski. W tej chwili są tylko oprócz mnie dwie osoby. To jest moja mama i moja siostra i to tyle. Nie ma nikogo, kto się nazywa Korczarowski. Dlatego ja w ogóle bardzo chciałbym mieć syna. Bardzo, bardzo, bardzo. Zależy mi na tym" - podsumowuje.

    TOP 10 akcji InPost ChKS Chełm w meczu Cuprum Stilon Gorzów - InPost ChKS ChełmPolsat Sport
    Marianna Schreiber
    Marianna SchreiberPawel Wodzynski/East NewsEast News
    Mężczyzna w jasnym garniturze z poważnym wyrazem twarzy na tle rozmytej zieleni i miejskiego krajobrazu, ujęcie wykonane w świetle dziennym.
    Piotr KorczarowskiAnita Walczewska/East NewsEast News
    Marianna Schreiber - Clout MMA
    Marianna Schreiber - Clout MMAClout MMAmateriały prasowe

