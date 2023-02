Piotr Żyła zrobił wielkie show na skoczni w Planicy. 36-latek w sobotę sprawił niemałą sensację na mistrzostwach świata. Po pierwszej serii mało kto wierzył w złoty medal Wiślanina, który zajmował dopiero 13. miejsce. W finale pofrunął aż na 105 m. i wysłał jasny sygnał rywalom. Stał na miejscu przeznaczonym dla lidera do samego końca zmagań. Później mógł się już tylko cieszyć z kolejnego, wielkiego tryumfu.

Dla Thomasa Thurnbichler a był to niezwykle ważny moment w jego trenerskiej karierze. Austriak przeżył w sobotnim konkursie wielkie emocje. Kibice chwalili szkoleniowca. Co ciekawe, nie wszyscy w Polsce doceniają trenera. Znany ze swoich kontrowersyjnych opinii, ksiądz Michał Woźnicki nie zostawił suchej nitki na 33-latku.

Ksiądz zaatakował Thurnbichlera z ambony. Nie do wiary, co o nim powiedział

Duchowny w ostatnim czasie poruszył publicznie wiele kwestii, które były szeroko komentowane w mediach. Wpadł w poważne tarapaty po tym, jak w październiku w 2021 roku porównał Żydów... do pasożytów. Został za te słowa skazany na karę sześciu miesięcy prac społecznych.

"Żydzi w świecie przyjęli rolę pijawki, ciała, które żyje na organizmie swojego żywiciela, puchnie, doprowadzając organizm żywiciela do śmierci, przenosząc się na następnego"- grzmiał Woźnicki podczas kazania.

Jak się okazuje, nie była to jego jedyna kontrowersyjna wypowiedź. Ostatnio skrytykował również "Barkę"- ukochaną pieśń Jana Pawła II, który dla wielu Polaków jest autorytetem moralnym w życiu.

"Polak zdobywa mistrzostwo świata, a ten, który się z nim publicznie cieszy, trener: tu tatuaż, tam kolejny tatuaż. Patrzeć na to nie można. Tfu!" - splunął z ambony, po czym dodał- "To jest naprawdę obrzydliwe i wstrętne. I to jest facet?!"