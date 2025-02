Kontrowersyjna decyzja Davida Beckhama. Ciche przejście, skorzystają Rosjanie

DB Ventures, firma założona przez Davida Beckhama, postanowiła zarejestrować swój znak towarowy w Rospatent, biurze federalnym zajmującym się prawami własności intelektualnej. Wiąże się to również z rejestracją firmy. O tym działaniu doniosły rosyjskie media 10 lutego. To oznacza, że mimo sankcji produkty proponowane przez byłego piłkarza wrócą do kraju rządzonego przez Władimira Putina.