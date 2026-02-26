W teleturniejach bardzo często pojawiają się pytania o tematyce sportowej i czasami nawet wierni fani danej dyscypliny mają problem ze wskazaniem prawidłowej odpowiedzi. Przeważnie to właśnie te sportowe - z pozoru łatwe - pytania sprawiają uczestnikom najwięcej problemów. Wydaje się, że nazwiska znanych piłkarzy czy podstawowe statystyki to wiedza powszechna, jednak stres w studiu i presja czasu potrafią skutecznie pokrzyżować plany. Teraz boleśnie przekonał się o tym pan Tomasz Gruszkowski, socjolog z Biblioteki Narodowej.

W "Milionerach" padło pytanie o Wojciecha Szczęsnego. Uczestnik nie znał odpowiedzi

W 58. odcinku programu "Milionerzy" pan Tomasz szedł jak burza. Pewnie i szybko odpowiadał na kolejne pytania, budując napięcie i wzbudzając sympatię publiczności. Wszystko zmieniło się przy pytaniu za 25 tys. zł, które dotyczyło jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich piłkarzy - Wojciech Szczęsny. Prowadzący zapytał: "Wojciech Szczęsny nigdy nie obronił rzutu karnego strzelanego przez…".

Do wyboru były cztery gwiazdy światowego futbolu:

A. Cristiano Ronaldo

B. Lionel Messi

C. Kylian Mbappe

D. Neymar

Choć pytanie wydawało się proste dla kibiców piłki nożnej, uczestnik wyraźnie się zawahał. Nie chcąc ryzykować, zdecydował się na koło ratunkowe - telefon do przyjaciela. Niestety rozmówca nie zdążył udzielić jednoznacznej odpowiedzi, a czas nieubłaganie płynął. W obliczu presji pan Tomasz musiał podjąć decyzję samodzielnie. Ostatecznie postawił na odpowiedź "D", wskazując Neymara.

To był jednak błąd. Jak się okazało, jedynym piłkarzem z wymienionego grona, którego rzutu karnego Szczęsny nigdy nie obronił, był Cristiano Ronaldo. Były reprezentant Polski po jednym razie zatrzymał "jedenastki" wykonywane przez Neymara, Messiego i Mbappé. Pomyłka kosztowała pana Tomasza dalszą grę i szansę na wyższą wygraną, a sportowe pytanie po raz kolejny udowodniło, że w "Milionerach" nic nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać.

