Konsternacja w studiu "Milionerów". Pytanie o Szczęsnego przekreśliło szansę uczestnika na wygraną

Sportowe pytania w teleturniejach często wydają się banalne, ale pod presją studia potrafią okazać się prawdziwą pułapką. Przekonał się o tym pan Tomasz Gruszkowski, który w 58. odcinku "Milionerów" poległ na pytaniu za 25 tys. złotych dotyczącym... Wojciecha Szczęsnego i obronionych przez niego rzutów karnych.

Prowadzący program telewizyjny w eleganckim garniturze siedzi w studio, na ekranie po lewej stronie pokazany jest uczestnik quizu skupiony nad pytaniem, poniżej widoczne cztery możliwe odpowiedzi.
W "Milionerach" padło pytanie o Wojciecha SzczęsnegoInstagram/polsatofficial, Pawel Ulatowski Newspix.pl

W teleturniejach bardzo często pojawiają się pytania o tematyce sportowej i czasami nawet wierni fani danej dyscypliny mają problem ze wskazaniem prawidłowej odpowiedzi. Przeważnie to właśnie te sportowe - z pozoru łatwe - pytania sprawiają uczestnikom najwięcej problemów. Wydaje się, że nazwiska znanych piłkarzy czy podstawowe statystyki to wiedza powszechna, jednak stres w studiu i presja czasu potrafią skutecznie pokrzyżować plany. Teraz boleśnie przekonał się o tym pan Tomasz Gruszkowski, socjolog z Biblioteki Narodowej.

W "Milionerach" padło pytanie o Wojciecha Szczęsnego. Uczestnik nie znał odpowiedzi

W 58. odcinku programu "Milionerzy" pan Tomasz szedł jak burza. Pewnie i szybko odpowiadał na kolejne pytania, budując napięcie i wzbudzając sympatię publiczności. Wszystko zmieniło się przy pytaniu za 25 tys. zł, które dotyczyło jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich piłkarzy - Wojciech Szczęsny. Prowadzący zapytał: "Wojciech Szczęsny nigdy nie obronił rzutu karnego strzelanego przez…".

Do wyboru były cztery gwiazdy światowego futbolu:
A. Cristiano Ronaldo
B. Lionel Messi
C. Kylian Mbappe
D. Neymar

Choć pytanie wydawało się proste dla kibiców piłki nożnej, uczestnik wyraźnie się zawahał. Nie chcąc ryzykować, zdecydował się na koło ratunkowe - telefon do przyjaciela. Niestety rozmówca nie zdążył udzielić jednoznacznej odpowiedzi, a czas nieubłaganie płynął. W obliczu presji pan Tomasz musiał podjąć decyzję samodzielnie. Ostatecznie postawił na odpowiedź "D", wskazując Neymara.

To był jednak błąd. Jak się okazało, jedynym piłkarzem z wymienionego grona, którego rzutu karnego Szczęsny nigdy nie obronił, był Cristiano Ronaldo. Były reprezentant Polski po jednym razie zatrzymał "jedenastki" wykonywane przez Neymara, Messiego i Mbappé. Pomyłka kosztowała pana Tomasza dalszą grę i szansę na wyższą wygraną, a sportowe pytanie po raz kolejny udowodniło, że w "Milionerach" nic nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać.

Elegancko ubrany mężczyzna siedzi na wysokim, nowoczesnym krześle przy podświetlonym pulpicie, w tle widać grupę ludzi na przezroczystych siedzeniach oraz fragment zestawu perkusyjnego, całość oświetlona niebieskim światłem.
MilionerzyADAM JANKOWSKI/REPORTERReporter
Mężczyzna w eleganckim garniturze i krawacie stoi w studio telewizyjnym przed charakterystycznym logo quizu Milionerzy, w tle widoczna jest dekoracja świąteczna.
Hubert Urbański w programie "Milionerzy"Piotr MoleckiEast News
"Milionerzy"
"Milionerzy"Polsatmateriały prasowe
