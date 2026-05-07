Konrad Bukowiecki wypoczywa w hotelu Trumpa. Tyle płaci się tam za nocleg

Anna Dymarczyk

Konrad Bukowiecki po sezonie halowym wrócił do przygotowań, tym razem na świeżym powietrzu. Wiadomo jednak, że nie samym sportem i ciągłymi treningami żyje człowiek. Przyszedł też czas na oddech. Polski kulomiot podzielił się zdjęciem z niespodziewanego miejsca - zameldował się w hotelu Trump International na Florydzie. Cena, jaką trzeba zapłacić za noc, zaskakuje.

Konrad Bukowiecki i Natalia Bukowiecka stoją razem na tle hali sportowej, widoczne trybuny i kibice.
Konrad Bukowiecki i Natalia BukowieckaMarcin Golba/NurPhotoAFP

Konrad Bukowiecki w tegorocznych halowych mistrzostwach świata zajął 8. miejsce i choć miał chrapkę na więcej, i tak mógł cieszyć się ze swojego wyniku. W tym roku czekają go jeszcze inne ważne imprezy, a przede wszystkim mistrzostwa Europy w Birmingham.

Konrad Bukowiecki zamieścił zdjęcie

Sezon lekkoatletyczny zaraz rozpędzi się na dobre, a tymczasem warto złapać jeszcze chwilę oddechu. Konrad Bukowiecki postanowił na swoim Instagramie podzielić się zdjęciem z pobytu w znanym hotelu Trump International w Sunny Isles Beach, mieście, które znajduje się bardzo niedaleko Miami.

Widać było, że kulomiot jest w znakomitym nastroju. Napisał na zamieszczonej fotografii tylko: "Może być". Do USA on i jego małżonka, Natalia Bukowiecka, wybierali się już stosunkowo często. Zdaje się, że tamtejszy klimat bardzo im odpowiada. Póki co zdjęcia z wypadu pokazał tylko kulomiot.

Tyle trzeba zapłacić za noc w Trump International

Co ciekawe, Bukowiecki nie musiał wydawać fortuny na pobyt w hotelu należącym do spółki rodziny Trumpów. Za jedną noc w pokoju z dwoma łóżkami king-size i widokiem na zatokę musiałby zapłacić dzisiaj 1246 zł, nie są to więc wygórowane ceny za nocleg w takim miejscu.

Wizytujący w hotelu mają dostęp m.in. do basenu z podgrzewaną wodą, spa i odnowy biologicznej, restaurację oraz widoki na zatokę i miasto. Jest też położony stosunkowo niedaleko Miami, co czyni go dobrą bazą wypadową na zwiedzanie największego miasta Florydy.

Biały leżak z haftowanym napisem 'Trump Grande' ustawiony przy basenie, w otoczeniu białych parasoli i tropikalnej roślinności, z widokiem na błękitne niebo i ocean w tle.
Konrad Bukowiecki pokazał zdjęcie z pobytu w hotelu Trump InternationalInstagram/konradbukowieckiESP/Instagram

