Polska gwiazda wspinaczki jeszcze bardziej zdominowała swoją dyscyplinę niż Iga Świątek. W najważniejszych imprezach Aleksandra Mirosław jest wręcz nie do pokonania. To do niej należy obecny rekord świata, który pobiła w finałowym biegu globalnego czempionatu. Od ponad roku lublinianka szczyci się także tytułem mistrzyni olimpijskiej. Zawody w Paryżu przeszły do historii sportu w kraju nad Wisłą, ponieważ krążek zdobyła także Aleksandra Kałucka.

Za sukcesami Aleksandry Mirosław stoją między innymi mąż czy menedżer. Nie należy jednak zapominać o Darii Abramowicz. To właśnie psycholożka w dużym stopniu przyczyniła się do tego, że sportsmenka osiągnęła poziom nieosiągalny dla większości rywalek. Wielu kibiców ciekawi jak wyglądają kulisy współpracy wspomnianego duetu. Z odpowiedzią pospieszyła sama zawodniczka, która gościła w programie "Dwa Fotele" na kanale "meczyki.pl" w serwisie YouTube. Już po kilkunastu minutach pojawił się temat jednej z największych specjalistek w kraju.

Abramowicz współpracuje nie tylko ze Świątek. Mirosław jest jej wdzięczna

"Tak naprawdę z moją psycholog, Darią Abramowicz, jestem w kontakcie cały czas. Jak przychodzi moment startu, to nie jest tak, że siedzę na telefonie i piszę z nią, co mam teraz zrobić. To tak nie działa, ale rzeczywiście z nią mam kontakt cały czas, jak coś się dzieje. Mogę do niej pisać, dzwonić, niezależnie gdzie jestem. Nigdy nie czułam się odsunięta czy niezaopiekowana" - wyznała rekordzistka globu.

Na tym nie skończyła się obszerna wypowiedź naszej rodaczki, która jest bardzo wdzięczna psycholożce za tyle lat udanej współpracy. "Daria stworzyła dla mnie bezpieczną przestrzeń. Taką, gdzie czuję, że mogę powiedzieć wszystko, co w duszy gra. To przestrzeń wolna, bez ocen. To jest dla mnie najważniejsze. Mam ogromne zaufanie, a do tego mój mąż Mateusz współpracuje z Darią. Obaj są cały czas w kontakcie. Daria go nawiguje na różne kierunki, na przykład jak może mi pomóc w trakcie startu" - dodała.

I zapewne przed teamem Aleksandry Mirosław jeszcze mnóstwo pięknych chwil. Kibice nie pogardziliby na przykład kolejnym wyśrubowaniem rekordu świata. Obecnie wynosi on 6.06, ale nie zdziwimy się jeśli niebawem Polka złamie magiczną barierę sześciu sekund.

''Wydarzenia'': Aleksandra Mirosław sportowcem roku. Są zaskoczenia na dalszych miejscach Polsat News Polsat News

Iga Świątek oraz jej psycholog, Daria Abramowicz Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Daria Abramowicz Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Aleksandra Mirosław Krzysztof Radzki East News