Partner merytoryczny: Eleven Sports

Koniec marzeń Katarzyny Zillmann, komunikat od razu poszedł w świat. Nie miała złudzeń

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Katarzyna Zillmann w niedzielny wieczór stanęła do walki o awans do finału 17. edycji "Tańca z gwiazdami", a o jej losach w programie przesądziła dogrywka. Po tej wioślarka musiała pogodzić się z faktem, że nastąpił koniec jej przygody z telewizyjnym show. Wioślarka później w rozmowie z Pomponikiem wyznała, że nie miała złudzeń ws. swoich szans na pozostanie w "Tańcu z gwiazdami". I wysłała jasny komunikat - jej zdaniem awans wywalczyła lepsza od niej tancerka.

Katarzyna Zillmann pożegnała się już z "Tańcem z Gwiazdami". Wioślarka występowała u boku Janji Lesar
Katarzyna Zillmann pożegnała się już z "Tańcem z Gwiazdami". Wioślarka występowała u boku Janji Lesar Wojciech OlkuśnikEast News

17. edycja "Tańca z gwiazdami" powoli dobiega końca, a w niedzielny wieczór poznaliśmy finalistów programu. Swoje szanse na wywalczenie "Kryształowej Kuli" przedłużyli Maurycy Popiel i Sara Janicka oraz Mikołaj Bagiński i Magda Tarnowska, z kolei trzecią parę uczestników finału wyłoniła dogrywka.

W dogrywce oglądaliśmy Tomasz Karolaka i Izabelę Skierską, Katarzynę Zillmann i Janję Lesar oraz Wiktorię Gorodecką i Kamila Kuroczko. Ostatecznie jury postawiło na Gorodecką, co oznacza koniec udziału w programie dla Karolaka i Zillmann. Wioślarka pożegnała się z marzeniami o trofeum w efektownym stylu, bo zarówno walc wiedeński jak i paso doble zostały uznane przez jurorów za bezbłędne - ci przyznali Zillmann i jej partnerce komplet punktów.

"Co taniec, to inna odsłona. Przed chwilą zmysłowa, a teraz aż miałam ciary (...). Jaka ty jesteś świetna" - mówiła pod adresem wioślarki Iwona Pavlović cytowana przez Stanisława Kardamona z Pomponik.pl.

Zobacz również:

Katarzyna Zielińska, Anna Lewandowska
Sportowe życie

Znów głośno o Lewandowskiej. Niespodziewany apel do żony Roberta, to znana aktorka

Amanda Gawron
Amanda Gawron

    Katarzyna Zillmann odpada w wielkim stylu. Doceniła rywalkę

    Zillmann zaprezentowała się w półfinale z bardzo dobrej strony, ale w dogrywce i tak musiała uznać wyższość Gorodeckiej. Po zakończeniu zmagań w rozmowie z Pomponikiem doceniła jednak klasę aktorki.

    "Wiktoria tańczy półzawodowo, więc ja nawet jakbym wyspała się trzy dni z rzędu i trenowała tylko cha-chę, to bym przy niej i tak gorzej wypadła" - komentowała wicemistrzyni olimpijska z Tokio.

    Utytułowana zawodniczka podkreśliła, że razem z Lesar bardzo poważnie podeszły do dogrywki. I chociaż ich taniec nie dał im awansu, ta nie była rozżalona. Wręcz przeciwnie - wysłała jasny komunikat twierdząc, że jej zdaniem Gorodecka jest po prostu od niej lepsza.

    Ja uwielbiam Wiktorię i wiem, że tanecznie ona tutaj wypada najlepiej. Bardzo mocno zareagowała na to, że jesteśmy razem w tej dogrywce. Jestem tak szczęśliwa z tego wszystkiego, co się wydarzyło, że ja nie mam do nikogo pretensji
    zadeklarowała.

    Zobacz również:

    Adam Małysz odpowiedział na wyzwanie Marcina Orłowskiego
    Narciarstwo Alpejskie

    Wywołał Małysza do tablicy, ten nie mógł milczeć. "Żona nie będzie zadowolona"

    Amanda Gawron
    Amanda Gawron
    Daria Pikulik: Żałuję, że nie zrobiłam operacji od razuPolsat Sport
    Dwie tancerki w czerwonych, efektownych kostiumach wykonują dynamiczny układ taneczny na scenie, oświetlonej kolorowymi światłami, z widocznym entuzjazmem i energią.
    Katarzyna Zillmann i Jenja LesarPiętka MieszkoAKPA
    Dwie osoby obejmujące się, patrzące sobie w oczy z radością na tle rozświetlonego, ciepłego tła, gest bliskości i uczucia.
    Katarzyna Zillmann i Janja LesarAdam Jankowski/REPORTERReporter
    Dwie kobiety stoją blisko siebie na scenie, obie są ubrane elegancko, jedna w garnitur z krawatem, druga w biały koszuli i kamizelce, na ich twarzach widoczne są uśmiechy, a tło oświetlone jest fioletowym światłem.
    Katarzyna Zillmann i Janja Lesar w "Tańcu z gwiazdami"Adam Jankowski/REPORTEREast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja