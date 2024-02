Koniec gorącego romansu Putina i Kabajewej? Zaskakujące doniesienia

Alina Kabajewa to postać, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. 40-latka przed wiele lat reprezentowała Rosję na arenach międzynarodowych jako gimnastyczka artystyczna i odnosiła sukcesy, o których wiele innych sportsmenek może jedynie pomarzyć. Rosjanka na swoim koncie ma złoto olimpijskie wywalczone w Atenach w 2004 roku oraz brąz olimpijski zdobyty cztery lata wcześniej w Sydney. W swoim dorobku medalowym ma jeszcze 18 krążków zdobytych na mistrzostwach świata oraz 20 medali wywalczonych na mistrzostwach Europy.

Władimir Putin ma dość Aliny Kabajewej? "Ostatnia dama w Rosji, z którą chciałby się dziś zadawać"

Co ciekawe, największą rozpoznawalność na świecie Kabajewa zawdzięcza nie swoim sukcesom w sporcie, a bliskim relacjom, jakie rzekomo łączą ją z prezydentem Władimirem Putinem. Pierwsze plotki o gorącym romansie sportsmenki i polityka pojawiły się w 2008 roku. Zaledwie pięć lat później w mediach pojawiły się pogłoski mówiące o tym, że Kabajewa i Putin doczekali się potomstwa i to między innymi dlatego prezydent Rosji zdecydował się na zakończenie związku ze swoją małżonką Ludmiłą. W kolejnych miesiącach w mediach krążyły plotki o ślubie Kabajewej i Putina. Żadne z nich jednak do tej pory nie skomentowało medialnych doniesień.