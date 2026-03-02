23 lutego w progach Pałacu Prezydenckiego pojawili się Kacper Tomasiak oraz Paweł Wąsek, którzy podczas zmagań na skoczni w Predazzo wywalczyli srebrny medal w konkursie duetów. Pierwszy z wymienionych dorzucił do tego także dwa "krążki" wywalczone w konkursach indywidualnych - srebrny na skoczni normalnej i brązowy na dużym obiekcie.

Naszym zawodnikom towarzyszyli wówczas między innymi trener kadry narodowej Maciej Maciusiak oraz prezes Polskiego Związku Narciarskiego - Adam Małysz, który w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onetem" opowiedział później o kulisach tego wydarzenia i reakcjach naszych skoczków.

- Wydaje mi się, że na chłopakach zrobiło wrażenie przede wszystkim to, że spotkali się z normalnym człowiekiem. Bo rozmowa twarzą w twarz to zupełnie co innego niż publiczne wystąpienia, z jakich zna się prezydentów czy różnych polityków. Kacper i Paweł Wąsek widzieli więc człowieka, który normalnie się zachowuje tak jak każdy z nas. Oczywiście prezydent Nawrocki był bardzo dobrze przygotowany, wiedział bardzo dużo o każdym z naszej strony, łącznie z trenerami i serwismenami - tłumaczył w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onetem" sternik naszej federacji.

Goście u Karola Nawrockiego. Polscy olimpijczycy w Pałacu Prezydenckim

Dziś Karol Nawrocki przyjął w Pałacu Prezydenckim kolejnych sportowych gości, o czym poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych jego rzecznik prasowy Rafał Leśkiewicz.

- Spotkanie Prezydenta RP Karola Nawrockiego z polskimi olimpijczykami, uczestnikami XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich - napisał, publikując w sieci zdjęcie głowy naszego państwa z biało-czerwoną delegacją, która reprezentowała nas w trakcie tegorocznych igrzysk.

Na zdjęciu widoczny jest między innym Władimir Semirunnij, który wywalczył srebrny medal w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 10 000 m, czy jego kolega po fachu Damian Żurek, który biegi na 500 oraz 1000 metrów zakończył tuż za podium - na czwartej lokacie.

Zawodnikom - jak widzimy - towarzyszyli między innymi prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz oraz Czesław Lang sprawujący podczas tegorocznej imprezy czterolecia funkcję attache reprezentacji Polski.

