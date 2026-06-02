Mistrzostwo Polski trafiło w tym roku - po raz 14. w historii tego klubu - do zawodniczek Czarnych Sosnowiec. Nie dziwi więc, że to piłkarki tej drużyny zdominowały poniedziałkową galę, zgarniając pięć z dziewięciu nagród indywidualnych.

Najcenniejszy laur - tytuł MVP sezonu trafił jednak do przedstawicielki Górnika Łęczna - Pauliny Tomasiak. To efekt werdyktu, jaki wydała kapituła, w skład której weszli przedstawiciele PZPN, środowiska piłkarskiego oraz dziennikarze.

Najlepszą młodą zawodniczką została natomiast Lena Świrska z Pogoni Szczecin. I to właśnie ona odebrała statuetkę z rąk Marty Nawrockiej, która uświetniła całe wydarzenie swoją obecnością. Pierwsza dama, podobnie jak jej mąż Karol Nawrocki, aktywnie wspiera środowisko piłkarskie, czego kolejnym dowodem była poniedziałkowa gala.

Wcześniej Marta Nawrocka pojawiała się także na meczach kobiecej reprezentacji Polski, spotykała się w hotelu z naszymi zawodniczkami, a także była - u boku Roberta Lewandowskiego oraz Ewy Pajor - ambasadorką polskich starań o organizację kobiecych mistrzostw Europy w 2029 roku.

Marta Nawrocka na historycznej Gali ORLEN Ekstraligi Kobiet. Pierwsza dama zabrała głos

Sama Marta Nawrocka skomentowała później całe wydarzenie w swoich mediach społecznościowych, ogłaszając, jak wielką dumę odczuwa wobec kobiecych wyczynów w świecie polskiego sportu.

To był wyjątkowy wieczór pełen sportowych emocji i zasłużonych wyróżnień, który napawa dumą i pokazuje, jak wielką siłę mają kobiety w sporcie!

I dodała: - Całym sercem wspieram kobiecą piłkę nożną oraz dziewczęce marzenia, które rodzą się na szkolnych boiskach i podwórkach, a później prowadzą do pięknych sportowych sukcesów. Każda taka historia jest powodem do dumy i przykładem dla kolejnych młodych zawodniczek, które odważnie sięgają po swoje cele i wierzą, że ciężką pracą mogą spełniać największe marzenia.

A na koniec Marta Nawrocka pogratulowała także wszystkim laureatkom oraz osobom zaangażowanym w rozwój kobiecego futbolu w naszym kraju.

Rozwiń

Gala ORLEN Ekstraligi Kobiet. Lista laureatek i laureatów:

MVP sezonu: Paulina Tomasiak (Górnik Łęczna).

Najlepsza bramkarka: Oliwia Szperkowska (Czarni Antrans Sosnowiec).

Najlepsza obrończyni: Katarzyna Nowak (GKS Katowice).

Najlepsza pomocniczka: Patrycja Sarapata (Czarni Antrans Sosnowiec).

Najlepsza napastniczka: Klaudia Miłek (Czarni Antrans Sosnowiec).

Najlepsza młoda piłkarka: Lena Świrska (Pogoń Szczecin).

Trener sezonu: Sebastian Stemplewski (Czarni Antrans Sosnowiec).

Królowa strzelczyń: Klaudia Miłek (Czarni Antrans Sosnowiec).

Najlepszy gol sezonu: Paulina Tomasiak, Górnik Łęczna - Śląsk Wrocław.

Inicjatywa na rzecz rozwoju piłki nożnej kobiet: 8311 kibiców na meczu Lech Poznań UAM - GKS Katowice, organizator: Lech Poznań UAM.

Ambasador piłki nożnej kobiet: ORLEN S.A.





Justyna Łysiak: Imprezą docelową są mistrzostwa Europy. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport