Komiczna "wpadka" Sabalenki. I to w takim dniu. Wszystko się nagrało

"Jestem bardzo dumna z siebie - z tego, że byłam w stanie wydostać się z trudnej sytuacji, znów podjąć walkę i pokazać mój najlepszy tenis. Jestem też dumna z mojego zespołu, niezależnie od okoliczności jesteśmy razem. Walczymy o to samo marzenie. To był niezwykle zacięty i wyrównany mecz, który ostatecznie rozstrzygnął się na korzyść Igi Świątek. Niemniej jestem zadowolona z poziomu, na jakim grałam i z wysiłku włożonego w to spotkanie oraz cały ten tydzień. Opuszczam Madryt z pozytywnymi myślami" - wyznała Białorusinka.

Wyjątkowy dzień dla Aryny Sabalenki. Pochwaliła się niespodzianką. No i się zaczęło

Druga rakieta świata po rywalizacji w turnieju udała się do Rzymu. To właśnie we Włoszech zawodniczka postanowiła świętować ważny dla niej dzień. 5 maja obchodziła swoje 26. urodziny. Tenisistka za pośrednictwem mediów społecznościowych pochwaliła się fanom, że otrzymała zestaw biżuterii, torebką oraz bukiet kwiatów. " To był miły początek urodzin " - zaznaczyła na Instagramie rywalka Igi Świątek.