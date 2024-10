Komentarz Musiała do Igi Świątek wywołał poruszenie. Padło pytanie o związek

Iga Świątek znów jest aktywna w sieci

Iga Świątek lada dzień wraca na kort po prawie dwumiesięcznej przerwie. Fani zaczęli się już o nią martwić , zwłaszcza że jako powód odwołania kolejnych startów podała "sprawy osobiste" . Nie wiadomo, co dokładnie działo się w jej życiu, jednak na szczęście wygląda na to, że powoli zaczęło się wszystko prostować.

Komentarz Macieja Musiała wywołał falę spekulacji

O ile Iga Świątek nie zareagowała na komentarz, o tyle jej fani już tak. Jedna z zagranicznych fanek zapytała, czy... Maciej Musiał jest jej chłopakiem. Aktor póki co nie zareagował na to pytanie, jednak jeśli widział komentarz, to z pewnością się uśmiechnął. Nie ma bowiem wątpliwości co do tego, że Musiał jest jedynie fanem Świątek i nie łączą ich żadne relacje. A przynajmniej dotąd nigdy nie było o tym mowy.