Koleżanka Szeremety z kadry zobaczyła wiadomość i nie wytrzymała. Padły wulgaryzmy

Wiele sportsmenek dotyka ten sam problem - wiadomości od "fanów", które czasem są anonimowe, a czasem bez żenady pisane pod własnym imieniem i nazwiskiem, są solą w oku zawodniczek na całym świecie. Czasem chodzi o hejt, a czasem o niewybredne propozycje.

Aneta Rygielska zobaczyła tę wiadomość i nie wytrzymała

Rygielska prowadzi bardzo aktywnie swój profil w mediach społecznościowych. Często pokazują się tam jej zdjęcia z treningów i zawodów, ale odkrywa także przed obserwującymi skrawki swojego prywatnego życia - w ostatnim czasie chwaliła się m.in. kupnem domu.

Profil prowadzi w większości sama, stąd nic dziwnego, że doszło z jej strony do żywiołowej reakcji, gdy zobaczyła jedną z wiadomości od "fana". Chyba miała to potraktować jako komplement - rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Pięściarka wybuchła i pokazała wiadomość, łącznie z danymi nadawcy, nie powstrzymując się od wulgaryzmów.

Aneta Rygielska skomentowała wiadomość od "fana"

"Ale Anetka zrobiłbym ci dzieciaczka" - mogła przeczytać w swoich prywatnych wiadomościach Rygielska. Postanowiła od razu zareagować - screen poszedł w świat, a ona sama mocno go skomentowała.

"Nosz ku***, czy ja pytałam, kto jest chętny... NIE!" - napisała w odpowiedzi na swojej relacji. Nie ona jedna spotyka się z tym problemem w sieci. Niechciane wiadomości kierowane do kobiet w sieci stają się normą i chodzi nie tylko o hejt, ale również propozycje podobnego typu oraz niechciane pytania. Nic dziwnego, że wielu z nich pęka już żyłka.

Aneta Rygielska zareagowała na wiadomość od "fana" Instagram/aneta_rygielska ESP/Instagram

Aneta Rygielska Michal Wozniak East News

Aneta Rygielska Marcin Golba AFP





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