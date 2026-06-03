Koleżanka Szeremety z kadry zobaczyła wiadomość i nie wytrzymała. Padły wulgaryzmy

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Aneta Rygielska to jedna z najbardziej utytułowanych polskich pięściarek. Dwukrotna srebrna medalistka mistrzostw Europy, jednokrotna wicemistrzyni świata stara się rozwijać swoją karierę nie tylko pod względem sportowym, ale też w internecie. Ma to swoje blaski i cienie. Jednym z cieni są wiadomości od "fanów". Taką wiadomość Rygielska postanowiła pokazać światu. Nie wytrzymała, padły wulgaryzmy.

Aneta Rygielska i Julia Szeremeta w biało-czerwonych dresach z godłem Polski ze srebrnymi medalami na lotnisku.
Aneta Rygielska, Julia SzeremetaJACEK PRONDZYNSKI/FOTOPYK/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Wiele sportsmenek dotyka ten sam problem - wiadomości od "fanów", które czasem są anonimowe, a czasem bez żenady pisane pod własnym imieniem i nazwiskiem, są solą w oku zawodniczek na całym świecie. Czasem chodzi o hejt, a czasem o niewybredne propozycje.

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Aneta Rygielska zobaczyła tę wiadomość i nie wytrzymała

Rygielska prowadzi bardzo aktywnie swój profil w mediach społecznościowych. Często pokazują się tam jej zdjęcia z treningów i zawodów, ale odkrywa także przed obserwującymi skrawki swojego prywatnego życia - w ostatnim czasie chwaliła się m.in. kupnem domu.

Profil prowadzi w większości sama, stąd nic dziwnego, że doszło z jej strony do żywiołowej reakcji, gdy zobaczyła jedną z wiadomości od "fana". Chyba miała to potraktować jako komplement - rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Pięściarka wybuchła i pokazała wiadomość, łącznie z danymi nadawcy, nie powstrzymując się od wulgaryzmów.

Aneta Rygielska skomentowała wiadomość od "fana"

"Ale Anetka zrobiłbym ci dzieciaczka" - mogła przeczytać w swoich prywatnych wiadomościach Rygielska. Postanowiła od razu zareagować - screen poszedł w świat, a ona sama mocno go skomentowała.

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"Nosz ku***, czy ja pytałam, kto jest chętny... NIE!" - napisała w odpowiedzi na swojej relacji. Nie ona jedna spotyka się z tym problemem w sieci. Niechciane wiadomości kierowane do kobiet w sieci stają się normą i chodzi nie tylko o hejt, ale również propozycje podobnego typu oraz niechciane pytania. Nic dziwnego, że wielu z nich pęka już żyłka.

Zrzut ekranu relacji na Instagramie z widoczną kontrowersyjną wiadomością prywatną oraz wyrazistym komentarzem właścicielki profilu, która odnosi się do otrzymanej treści.
Aneta Rygielska zareagowała na wiadomość od "fana"Instagram/aneta_rygielskaESP/Instagram

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Aneta RygielskaMichal WozniakEast News
uśmiechnięta kobieta w sportowym ubraniu i rękawicach bokserskich stoi na tle ciemnego, rozmytego tła
Aneta RygielskaMarcin GolbaAFP


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