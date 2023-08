Kolejny zawodnik walczy z demonami na skoczni. "Trzęsły mi się ręce"

Poruszające wyznanie znanego skoczka narciarskiego. Aż trudno uwierzyć w jego słowa

Daniel Andre Tande , który w 2018 roku został mistrzem świata w lotach narciarskich, swego czasu przyznał się przed dziennikarzami, że ma paraliżujący lęk wysokości . Zdradził, że unika wysokich pięter w budynkach, nie wychodzi na balkon, a jadąc oszkloną windą na szczyt skoczni, zwykle zamyka oczy . " Ludzie nie potrafią zrozumieć, jak to jest możliwe, że nieustraszony skoczek narciarski może cierpieć na coś takiego . Tak po prostu jest i nic nie mogę z tym zrobić. Jest to w moim przypadku dolegliwość nieuleczalna"- powiedział podopieczny Alexandra Stoeckla .

Słoweniec wrócił wspomnieniami do momentu, kiedy poważnie myślał nad zawieszeniem nart na kołku. Zawsze traktowałem lęk jak wyzwanie. W końcu jednak dopadł mnie strach. Było to na starej skoczni w Velenje, gdy wchodziłem po drewnianych schodach na szczyt wieży. Pomyślałem: na co mi to? Lepiej byłoby spróbować jakiegoś innego sportu, np. ścigania się samochodami. Po prostu czegoś, gdzie nie trzeba być w powietrzu. Tam na górze tak mi się trzęsły ręce, że ledwie udało mi się zapiąć wiązania. Znów zakręciło mi się w głowie. Trener dał sygnał do lotu i jednak zjechałem" - dodaje zawodnik.